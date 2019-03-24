Talas yüzde 60, “Osman Haymana” Diyor

İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, seçim otobüsüyle yaptığı ama vatandaşların yoğun ilgisinden otobüsün sık sık durduğu ilçe turunda, "Sevginiz bize güç katıyor, nifak tohumları ekerek ülkemizin geleceğine etki edenlere sandıkta son sözü söyleyeceğiz." diye seslendi.

İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, seçim çalışmalarına ilçede yaptığı ziyaretlerle aralıksız devam etti.

İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dursun Ataş'ın İldem'deki seçim ofisi açılışına katılan Av. Haymana, seçim otobüsüyle ilçede tur attı.

Sonrasında, Dursun Ataş ile birlikte yamaç paraşütü iniş alanında vatandaşlarla buluşan Av. Osman Haymana, vatandaşların sorunlarını dinleyip, sorunların çözümüne dönük projelerini anlattı.

Seçim otobüsüyle yaptığı ilçe turundan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Av. Osman Haymana, zaman zaman aracı durdurarak vatandaşlarla kucaklaşarak, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Milletimizin Boş Laflara Karnı Tok

Vatandaşların yoğun ilgisi karşısında duygularını gizleyemeyen İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, Sevginiz bize güç katıyor, nifak tohumları ekerek ülkemizin geleceğine etki edenlere sandıkta son sözü söyleyeceğiz. Neden son söz? Çünkü bizi 17 yıldır kandırıyorlar da ondan. Nasıl kandırıyorlar? Apaçık ortada. bakın bizim gücümüzü kırmak için sürekli nifak tohumları ekiyorlar! Dün birlikte oldukları hain yapıyla Partimizi ve Genel Başkanımızı yakıştırmaya çalıştılar, bizleri FETÖ'cü ilan ettiler! Yılmadık ve kendimizi bildiğimiz için, doğru ve hain olmadığımız bildiğimiz için yolumuza devam ettik. Dün hükümet kurdukları HDP'yi PKK'nın siyasal uzantısı ilan ettiler ve bugün bizleri HDP ile yan yana gelmekle suçlayanlar İstanbul'da HDP seçmeninden oy istiyorlar! İşlerine geldiği gibi bir o yana bir bu yana sürekli çark edip duruyorlar. Hani biz HDP ile yan yanaydık? Biz HDP'lilerden hiç oy istemedik ama Binali Yıldırım 82 milyon vatandaşımızın önünde apaçık HDP'den oy istiyor! Ne hikmetse AKP hain olmuyor biz hain olacağız öyle mi? Milletimiz bu yalanlara artık inanmıyor. Çünkü artık kandırılmaya alışmış bir partiye milletimizin inanması demek ülkenin geleceğinin iyice kararması demek. Milletimiz geleceğini karanlığa teslim etmez. 17 yıldır güvendiği ve istikrar sürsün inancıyla ülkenin geleceğinin iyi olacağını düşünen bu masum ama cesur millet kendisine yapılan haksızlığın hesabını elbet sorar. Milletimizin boş laflara karnı tok. Bu millet sandıkta 17 yıldır vaat edilen ama hiçbir şekilde yerine getirilmediği gibi ülkede ağır ekonomik bir kriz doğuran bir partiye artık oy vermez. Yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki Talas'ta yüzde 60 ile kazanacağız ve Talas'ın geleceğin iyileştireceğiz ve Talas iyi olacak." diye konuştu.

Kaynak: İHA