Talasgücü Belediyespor iç transferde 10 isim ile anlaştı
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon iç transferde isim ile yeniden anlaştı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon iç transferde isim ile yeniden anlaştı.
2019-2020 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Talasgücü Belediyespor iç transferde Burak Öztürk, Göksel Arsoy, Mustafa İlkay Kartal, Mehmet Tahir Kalem, Recep Daylak, Yunus Öztürk, Ali Yılmaz, Okan Yenidünya, Furkan Özdemir ve kaleci Mustafa Umut Mete ile yeniden anlaştı. Teknik Direktör Halil Aslan yönetimindeki Talasgücü Belediyespor'da iç transfer anlaşma sağladığı 10 oyuncunun yanı sıra diğer oyuncular ile görüşmeleri sürdürüyorlar.
İşte iç transfer anlaşılan isimler;
Burak Öztürk - Stoper
Göksel Arsoy - Sol bek
Yunus Öztürk -Stoper
Recep Daylak - Stoper -Sol bek
Mehmet Tahir Kalem - Stoper
Ali Yılmaz - Stoper
Mustafa Umut Mete - Kaleci
Mustafa İlkay Kartal - Orta Saha
Okan Yenidünya - Orta Saha
Furkan Özdemir - Kanat
Kaynak: İHA
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