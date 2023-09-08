Talasgücü sezonun ilk deplasmanı için yola çıkıyor

Türkiye 3. Lig 1.Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, sezonun ilk maçında deplasmanda oynayacağı Tarsus İdmanYurdu karşılaşması için bugün Kayseri'den ayrılacak.

Bu sezon tarihinde ilk kez 3. Lig'de mücadele edecek olan Talasgücü Belediyespor 1. Grup'da ligin ilk maçını yarın deplasmanında Tarsus İdman Yurdu ile oynayacak. Maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çalışma ile tamamlayan sarı lacivertli takım öğle yemeğinin ardından Kayseri'den ayrılacak. İlk olarak Adana'ya gidecek olan ekip burada yapacağı kamp ile maç saatini bekleyecek. Yarın, Adana'dan maçın oynanacağı Tarsus'a geçecek olan ekipte eksik oyuncu bulunmuyor.

Teknik Direktör Halil Aslan, ligin ilk maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Aslan, "Tarsus ekibi ligin güçlü takımları arasında.Biz de iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu maçı kazanarak sezona galibiyet ile başlamak istiyoruz" dedi.

3. Lig 1. Grup'ta ligin ilk haftasında oynanacak olan Tarsus İdman Yurdu-Talasgücü Belediyespor maçı yarın, TarsusBurhanettin Kocamaz Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Tekirdağ Bölgesi'nden Serkan Eryılmaz yönetirken yardımcılıklarını ise ErayPınar ile Burak Menteşe üstlenecek. BatuhanBayar ise maçta 4. hakem olarak görev yapacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)