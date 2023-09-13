Talas’ın gezici kütüphanesi yola devam ediyor

Talas Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik hayata geçirdiği "Gezici Kütüphane Okuma Şenliği" bütün hızıyla sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Talas’ın gezici kütüphanesi yola devam ediyor

Talas Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik hayata geçirdiği "Gezici Kütüphane Okuma Şenliği" bütün hızıyla sürüyor. 4 Temmuz'da Kuruköprü'de başlayan ve 21 Eylül'de Akçakaya'da son bulacak uygulama ile çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.

22 kırsal mahallenin tamamını kapsayan etkinliğin ilk adresi Kuruköprü, ikinci durağı Çatakdere Mahallesi oldu. Salı ve perşembe günleri düzenlenen uygulama haftada iki gün bir mahallede devam ediyor. Şimdiye kadar 19 mahallede gerçekleşen etkinlikten bin 910 çocuk faydalandı. Her yaştan okuyucuya hitap eden kütüphanenin yanı sıra çocuklar için eğlenceli aktiviteler de uygulama çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Kitap okuma etkinliğinin yanı sıra birbirinden eğlenceli farklı aktivitelerin de yapıldığı uygulamada geleneksel sokak oyunlarından müzikli drama yarışmalara, kukla gösterilerinden boyama etkinliğine kadara pek çok eğlenceli aktivite çocuklarla buluşuyor. Etkinlikte ayrıca çocuklara kek ve su gibi çeşitli ikramlıklar ile balon da hediye ediliyor.

"TEŞEKKÜRLER BAŞKAN AMCA"

Etkinliğe katılarak eğitici oyunlarla öğrenirken eğlenmenin de keyfini yaşayan çocuklar da Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkürlerini gönderdi. Çok mutlu olduklarını dile getiren çocuklar, mutluluklarını "Teşekkürler Başkan Amca" sözleriyle ifade etti.

VELİLERDEN BAŞKAN YALÇIN'A TEŞEKKÜR

Gezici kütüphane ve okuma şenliği uygulamasından küçükler kadar büyükler de memnun kalıyor. Memnuniyetini dile getiren vatandaşlar Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Bu tür etkinliklerle çocukların okumaya teşvik edildiğini ifade eden veli Nihayet Karakaya, "Başkan Mustafa Yalçın'a bu tür aktiviteler yaptığı için teşekkür ediyorum. Çocuklarımız çok mutlu oldu." dedi.

Aziz Güneş isimli bir veli de "Çocukları sevindirmek her şeyden önemlidir. Geldiğiniz için teşekkür ederiz." diyerek memnuniyetini ifade etti.

Gül Karabulut isimli bir diğer veli de çocukların mutluluğunu gördükçe kendilerinin de mutlu olduğunu ifade ederek teşekkürlerini iletti.

Gezici Kütüphane Okuma Şenliği, 14 Eylül'de Zincidere, 19 Eylül'de Endürlük ile devam edecek ve 21 Eylül'de Akçakaya mahallesi ile son bulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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