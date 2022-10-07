Talas’ta cami ve kütüphane inşaatı başladı. Talas halkına hizmetler devam ediyor

Talas Belediyesi tarafından ilçe de yenileme çalışmaları devam ederken, yeni projeler için çalışmalar hızla sürüyor. Talas belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde temeli atılan Abdullah Bağceci cami yapımı hızla ilerliyor. Yapımına devam edilen Abdullah Bağceci Camii bölge halkının önemli ölçüde ihtiyacını karşılayacak. İnşaatına başlanan cami hayırsever Abdullah Bağceci tarafından yaptırılıyor. Bu caminin bünyesinde Kur'an kursları ve kütüphanede yer alacak.

Mevlâna Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı ile Şehit Fatih Duman Sokak arasındaki 2 bin 500 metrekare alanda yapımı gerçekleşen cami, 800 metrekare kapalı alana sahip olacak. Yoğun bir nüfusa hizmet verecek külliye ile bölgedeki 12 bin kişinin hizmetine sunulacak.