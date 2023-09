Talas’ta piknik havasında kış hazırlıkları

Talas Belediyesi tarafından "Talas'ta Kış Hazırlıkları" adıyla geleneksel hale gelen organizasyon vatandaşlardan tam not aldı. Bir yandan kazanlarda salçalarını kaynatan vatandaşlar diğer yandan hazırladıkları yiyeceklerle piknik havasında keyifli saatler yaşıyor. Akşamın ilerleyen saatlerine kadar süren etkinlik alanında renkli görüntüler yaşanıyor.

Bu yıl 2-10 Eylül 2023 tarihleri arasında "Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri" çerçevesinde gerçekleştirilen kışa hazırlık günlerinde yine salçalar kaynadı, turşular kuruldu, makarnalar kesildi. Reşadiye Mahallesinde bulunan eski stadyum içerisinde gerçekleştirilen organizasyonda ev hanımları reçelden turşuya, meyve suyundan konserveye, yufka ve kuskustan salçaya kadar birçok kışlık ürünü hazırlama imkanı buldu. Alana gelen vatandaşlara birçok hizmetin sunulduğu organizasyonda ücretsiz domates çekim işleminin yanında salça kazanı, tuz, bulaşık deterjanı ve bulaşık süngeri de Talas Belediyesi tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Talas Tanıtım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen organizasyonda Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından üretilen el yapımı ürünler de alıcısıyla buluşuyor. Alana gelerek kış için hazırlıklarını yapan ve organizasyonlar ilgili düşüncelerini ifade eden Cemil Güçer her şeyin mükemmel olduğuna vurgu yaparak, "Belediyemizin bu hizmeti çok güzel, mükemmel ve hijyenik. Her türlü araç gereçler hazır. Yani bu kadar güzel beklemiyordum doğrusu gerçekten çok güzel. Çok mutluyuz, çok memnunuz. Söyleyecek çok şey var, ama her şey mükemmeldi. Talas Belediyesi ve sayın başkanına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Bir diğer vatandaş Mahmut Karakaya da sunulan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Talas Belediyesi'nin verdiği hizmetleri beğendiğini belirten Hüseyin Çakır isimli vatandaş da, "Hizmetleri çok güzel buldum çok teşekkür ederim." dedi. Alanda sunulan imkanlara dikkat çeken Savaş Canıpek isimli bir vatandaş ise Başkan Yalçın'a teşekkürlerini iletti. Süleyman Çekmen isimli bir diğer vatandaş ise sunulan hizmetleri sıralayarak şunları söyledi;

"Belediyemizden Allah razı olsun. Şehir merkezinde iyi bir imkan var. Çekmesi var, yıkaması var. Piknik havasında salçamızı kaynatıyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)