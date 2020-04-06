Talas’ta tedbirlere uymayan 25 kişiye 9 bin 800 TL idari para cezası

Kayseri'nin Talas ilçesinde sokağa çıkma yasağına ve sosyal mesafe kuralına uymayan 25 kişiye toplamda 9 bin 800 TL idari para cezası kesildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün kontrolleri devam ediyor. Talas ilçesinde, Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, 20 yaş ve altı, 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymayanlara ve ayrıca sosyal mesafe kuralına uymayan 25 kişiye toplamda 9 bin 800 TL idari para cezası kesildi.

Ekipler tarafından yapılan uygulamaların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA