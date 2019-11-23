Talat Atilla kimdir? Talat Atilla biyografisi nedir? Gazeteci Talat Atilla hakkında her şey

Talat Atilla kimdir? Talat Atilla biyografisi nedir? Gazeteci Talat Atilla, Rahmi Turan'ın "Beştepe'de Erdoğan ile görüşen CHP'li" iddialarının kaynağının Talat Atilla olduğunu söylemesinin ardından herkes merakla araştırıyor. İşte Talat Atilla hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

TALAT ATİLLA KİMDİR? TALAT ATİLLA BİYOGRAFİSİ NEDİR? GAZETECİ TALAT ATİLLA HAKKINDA HER ŞEY

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü CHP'li ismin gazeteci Talat Atilla olduğu ortaya çıktı. Günler sonra kaynağını açıklayan gazeteci Rahmi Turan, görüştüğü iddiasını kendisine ulaştıran ismin Talat Atilla olduğunu açıkladı.

TALAT ATİLLA KİMDİR? NERELİDİR? HANGİ GAZETEDE ÇALIŞIYOR?

Ankara’da dünyaya geldi. 1988 yılında gazeteciliğe ilk adımını attı. O dönemlerin önde gelen gazetelerinden birisi olan Anavatan Gazetesinde yazmaya başladı. Yine o dönemlerde İlk Haber gazetesinde muhabir olarak çalıştı. Sonrasında Ulus gazetesinde istihbarat şefliği görevlerinde bulundu. Günaydın Gazetesi, Son Havadis Gazetesi çalıştığı gazetelerdendir.

28 Nisan 2019 tarihinde Beyoğlu Grand Pera Emek Sahnesinde gerçekleşen 3.Ulusal Palandöken Ödül Töreninde ”Yılın Siyaset Yazarı” ödülüne layık görülmüştür. RADEV tarafından Yılın Gazetecisi ödülünü almıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a tazminat ödemek için evini satması hakkında yaptığı haber ile 2018 Aralık ayında ”Özel Haber” ödülünü aldı.

Talat Atilla 2002 yılında www.tuktime.com adlı haber sitesini kurdu. İmtiyaz sahibi olduğu haber kanalının yanı sıra www.internetoku.com adlı haber sitesinin de imtiyaz sahibidir.

Talat Atilla 51 yaşındadır.

dar'a da gitmiş, o yazmamış. Ben kaynağa güvendiğim için inandım ve yazdım ama hata yapmıştım, pişman oldum. Burada yanlış olan bir şey var. Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı haklıdır. Ben de bunu düzeltmek için gerekeni yapacağım, gazetemde yazacağım. Her insan hata yapar, ben de hata yaptım ve gerekeni yapacağım."

BEŞTEPE'YE GİDEN CHP'Lİ İSİM İDDİASI OLAYI NEDİR?

Rahmi Turan 20 Kasım tarihli yazısında, bir kaynaktan edindiği bilgiye göre CHP'li bir ismin Beştepe'de Erdoğan ile görüştüğünü yazmıştı. Bu iddianın ortaya atılmasının ardından önce Cumhurbaşkanlığı'ndan ardından da CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklama gelmişti. Cumhurbaşkanlığı iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Kılıçdaroğlu da, "Şaşırmadım, doğrudur. Erdoğan, CHP'yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor" sözlerini sarf etmişti. Ardından Cumhurbaşkanı'ndan İzmir'de yaptığı konuşmasında konuya ilişkin açıklama gelmiş, "Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Ben! Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. Böyle bir görüşme olmadı dediler. Ve bunu haber yapan gazeteci kayıp" diyerek CHP liderine rest çekmişti.