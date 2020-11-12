Talat Bulut'un cenaze töreni sosyal medyayı salladı!
FOX TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma'da Halit Argun karakteri canlandıran Talat Bulut'un dizinin 85. bölümünde veda etmesinin ardından Afrikalı cenaze dansçılarının müziğini kullanarak cenaze töreni düzenlemesi sosyal medyada çokça izlendi. Set ekibinin eller üzerinde taşıdığı Bulut'un o anları böyle kaydedildi
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12 Kasım 2020 Perşembe 15:39
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