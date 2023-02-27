Taleb Reykani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taleb Reykani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taleb Reykani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taleb Reykani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taleb Reykani 23 Haziran 1990 tarihinde Abadan, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da طالب ریکانی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taleb Reykani Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Persian Stars Ltd. yapmaktadır. Taleb Reykani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 19 Aralık 2017 tarihinde katılmıştır. Taleb Reykani'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Taleb Reykani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taleb Reykani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taleb Reykani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taleb Reykani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sanat Naft

1 Ocak 2012 yılında Foolad

1 Temmuz 2013 yılında Sanat Naft

1 Temmuz 2015 yılında Esteghlal Ahvaz

1 Temmuz 2016 yılında Sepahan

1 Temmuz 2017 yılında Esteghlal Khz.

19 Aralık 2017 yılında Sanat Naft

Taleb Reykani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taleb Reykani şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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