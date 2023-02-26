Taleb Tawatha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taleb Tawatha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taleb Tawatha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taleb Tawatha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taleb Tawatha 21 Haziran 1992 tarihinde Dschisr az-Zarqa şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da טאלב טוואטחה şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taleb Tawatha Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Taleb Tawatha, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ihud Bnei Sakhnin futbol takımında oynamaktadır. Ihud Bnei Sakhnin takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Taleb Tawatha'nin Ihud Bnei Sakhnin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Taleb Tawatha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taleb Tawatha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Taleb Tawatha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taleb Tawatha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Maccabi Haifa

5 Temmuz 2016 yılında E. Frankfurt

29 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

11 Eylül 2019 yılında Ludogorets

16 Ekim 2020 yılında Maccabi Haifa

3 Temmuz 2022 yılında Bnei Sakhnin

Taleb Tawatha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taleb Tawatha şuan Ihud Bnei Sakhnin takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Taleb Tawatha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Haifa

İsrail takımında 13 numaralı formasıyla 26 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 3 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

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