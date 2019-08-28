Talep çok konut yok

Konut kredilerinin düşmesi ile Ankara'nın Akyurt ilçesinde konut satışları patladı.

Konut kredilerinin düşmesi ile birlikte Akyurt'ta emlak sektörü canlandı. Son birkaç ay içerisinde daire satışlarının artması sonucunda ilçede satılık daire neredeyse kalmadı. Asil Emlak sahibi Enes Asildeğer, şu an bankalarca uygulanan uygun konut kredilerinin birkaç yıl daha devam etmesi halinde yeni konut ve alanlarına büyük ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Emlak Merkezi'nden Akın Demirci ise, kredili konut satışlarının artmasına karşın ilçede konut yapacak müteahhitlerin kalmadığını söyledi. Mevcut şartlarda alıcı olmasına karşın Akyurtlu müteahhitlerin konut yapmayı cazip bulmadığına değinen Demirci, "Daha önceki dönemlerde Akyurt Belediyesinin imar çalışmalarından olumsuz sonuçlar alınması sonunda ilçede yatırım yapmaktan imtina eden müteahhitlere gerekli kolaylıklar gösterileceği takdirde inşaat sektörü ilçede yeniden canlılık kazanacak" şeklinde konuştu.

Star Emlak sahibi Abdullah Çırak da kredili konut satışı sırasında müşterilerin taleplerine rağmen bazı kamu bankalarınca tüm şartlar uygun olduğu halde zorluk çıkartıldığını ifade etti. Çırak, "Faizlerin düşmesi ile birlikte talepler yoğun bir şekilde artmıştır. İlçemizdeki kamu bankasının duyarsızlığı ve isteksizliğini CİMER'e de bildirdiğim halde kredi için bankanın tüm kriterlerine uygun olan talep sahiplerine yine aynı şekilde zorluk çıkartılıyor" dedi.

Acar Emlak sahibi Ramazan Acar, diğer meslektaşlarının yaşadığı sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Acar, "Kredilerin düşmesi ile birlikte talepler arttı. Konut sahibi olmak isteyenler ise Akyurt'ta alacak konut bulamaz hale geldi. Talep çok ama konut yok" dedi.

Akyurtlu genç emlakçılar da ev ve tarla satışlarında işlemlerin gecikmesinden yakındı. İlçe dışından gelen talep sahiplerinin işlemlerdeki aksamalardan dolayı alım yapmaktan vazgeçtiklerini dile getiren emlakçılar, düşük kredinin yanı sıra Ankara genelinde en ucuz ve en ideal konutlar Akyurt'ta bulunduğu için bu yıl içerisinde konut satışlarında büyük patlama yaşandığını ifade ettiler.

Kaynak: İHA