Talha Aydemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Talha Aydemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Talha Aydemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Talha Aydemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Talha Aydemir 18 Mayıs 1997 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Talha Aydemir Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Talha Aydemir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor futbol takımında oynamaktadır. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Talha Aydemir'nin Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Talha Aydemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Talha Aydemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Talha Aydemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Talha Aydemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2013 yılında 1461 Trabzon AY

28 Ağu 2014 yılında Trabzonspor U19

1 Ağu 2016 yılında Ofspor

27 Ağu 2018 yılında Düzcespor

25 Ağu 2019 yılında Ofspor

15 Eylül 2020 yılında M.Yeşilyurt Bld

25 Ocak 2021 yılında Artvin Hopaspor

11 Temmuz 2021 yılında Bld Kütahya

26 Temmuz 2022 yılında Büyük Anadolu

Talha Aydemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Talha Aydemir şuan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Trabzon Telekomspor (11/2006-09/2013), 1461 Trabzon (09/2013-08/2014), Trabzonspor (08/2014-06/2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.