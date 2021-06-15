Fetullah Gülen Terör Örgütü'ne üye olduğu iddialarıyla gündeme gelen ünlü tarihçi yazar Talha Uğurluel'in hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Bunun üzerine internet kullancıılar, Talha Uğurluel kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Talha Uğurluel neden tutuklandı? Ne kadar ceza aldı? sorularını araştırıyor. İşte Talha Uğurluel hakkında tüm detaylar...

TALHA UĞURLUEL KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

13 Ağustos 1976'da, Manisa Demirci'de doğan 45 yaşındaki Talha Uğurluel, 1997 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesinin Tarih bölümünden mezun oldu. 8 yıl Özel Radyolarda tarih programları yaptı. Yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış birçok makalesi olup, Çanakkale Savaşları ve Gezi Rehberi, Dünyaya Hükmeden Sultan, Sarayın Kutsalları, Kanuni’nin Akıl Oyunları, Tarih Tıbbı Konuşturdu, Mekanlar ve Olayları ile Hz.Muhammed’in Hayatı ve Balkanların Başkenti Edirne, adlı kitapların yazarıdır. Ayrıca Çanakkale, Edirne, Kanuni ve Mekke Medine tarihi ile ilgili cd çalışmaları mevcuttur.

İki yıl İmaj kitap çalışmaları yapmış olup, Mukaddes Emanetler, Timur'un Tüzükatı, Barbaros Hayreddin Paşa'nın Hatıratı ve Harp Mecmuası, editörlüğünü yaptığı eserlerden birkaçıdır. Muhtelif Turizm Acentalarında AR-Ge Yönetmenliği yapan Uğurluel, iki dilde profesyonel Turist Rehberliği yapmakta olup, yerli ve yabancı gruplar ile Türkiye ve dünyanın birçok ülkesine Kültür Gezileri düzenlemektedir.

Amerika’dan Yemen’e, Vietman’dan Bosna’ya birçok ülkede gerçekleştirdiği eğitim seminerlerine Türkiye içinde de hız kesmeden devam etmektedir.

Habertürk Öteki Gündem Programının danışmanlığını sürdüren Uğurluel, TRT Radyo 1 de 4 yıldır devam eden Konuşan Tarih programını da sunmaktadır.

Halen Gazi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde Akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

TALHA UĞURLUEL NEDEN TUTUKLANDI? NE KADAR CEZA ALDI?

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturmada tarihçi yazar Talha Uğurluel'in, savcılıkta örgütle irtibatını kestiğini öne sürmesine rağmen aralarında örgütün yüksek istişare heyetindeki sözde Avrupa imamı Abdullah Aymaz, örgütün elebaşı Gülen'in danışmanlığının yanı sıra örgütün İsrail ve Ortadoğu imamlığı yürütüp İsrail'deki bağlantılarını sağlayan Harun Tokak'ın da aralarında bulunduğu firarı örgüt mensupları ile irtibatlı olduğu belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan tarihçi-yazar Talha Uğurluel, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

