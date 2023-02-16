Talha Yunkus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Talha Yunkus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Talha Yunkus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Talha Yunkus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Talha Yunkus 8 Ocak 1998 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Talha Yünkuş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Talha Yunkus Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Talha Yunkus, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iğdır FK futbol takımında oynamaktadır. Iğdır FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Talha Yunkus'nin Iğdır FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Talha Yunkus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Talha Yunkus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Talha Yunkus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Talha Yunkus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2013 yılında Bilinmiyor

19 Şubat 2016 yılında Arabayatağı

6 Ekim 2017 yılında Bursa Hürriyet

21 Eylül 2018 yılında Zaferspor

1 Eylül 2020 yılında Alanya Kestel

12 Temmuz 2021 yılında A. Keçiörengücü

12 Ocak 2022 yılında Iğdır FK

30 Haziran 2022 yılında A. Keçiörengücü

1 Temmuz 2022 yılında Iğdır FK

Talha Yunkus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Talha Yunkus şuan Iğdır FK takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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