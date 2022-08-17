Taliban, Afgan mülteciler için harekete geçti! Türkiye'ye heyet gönderecekler! İşte nedeni..

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından ülkede yaşayan birçok vatandaş, sınırları aşarak başka ülkelere gitmeye başladı. Özellikle Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan Afganların sayısı hızla artmaya devam ederken, İçişleri Bakanlığının gerçekleştirdiği çalışmalarla bu mülteciler ülkesine gönderilirken Taliban'dan beklenmedik bir hamle geldi.

HEYET TÜRKİYE'YE GELECEK

Taliban, Afganistan Göç ve Mülteciler Bakanlığı'ndan bir heyetin Afgan mültecilerin durumunu araştırmak için gelecek hafta Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

TÜRK MAKAMLARIYLA GÖRÜŞTÜKLERİNİ AÇIKLADI

Konuya ilişkin açıklama yapan Afganistan Göç ve Mülteciler Bakan Yardımcısı Mohammad Arsala, mültecilerin durumu ve ülkeye geri dönmeleri konusunda Türk makamlarıyla görüşme yaptıklarını söyledi.

AFGANLARA KOLAYLIK SAĞLANMASINI İSTİYORLAR

Bu görüşmelerde bir sonuca varamadıklarını belirten Mohammad Arsala, Türkiye'den taleplerinin, mültecilere tanınan uluslararası haklar ve insan hakları temelinde Türkiye'deki Afgan mültecilere kolaylık sağlanması olduğunu belirtti.

AFGAN MÜLTECİLERİN DURUMU VE SORUNLARI ARAŞTIRILACAK

Arsala, bir heyetle birlikte Türkiye'ye gideceğini, ülkedeki Afgan mültecilerin durumu ve sorunlarının araştırılacağını söyledi. Mültecilerin dönüşü, yaşadıkları sorunlar ve onlara yardım konusunda her konuda detaylı görüşmeler yapılacağını aktaran Arsala, tüm sorunların dikkate alınacağını ifade etti.

KOMŞU ÜLKELERE DE HEYET GÖNDERİLDİ

Taliban, Afgan göçmenlerin zorla sınır dışı edilmesini önlemek için başta İran ve Pakistan olmak üzere komşu ülkelere heyetler gönderdi.

TÜRKİYE, 7 AYDA 40 BİN AFGAN'I SINIR DIŞI ETTİ

Öte yandan Türkiye'deki Afgan Mültecileri Destekleme Derneği'nin istatistiklerine göre, Türkiye son 7 ay içinde yaklaşık 40 bin Afgan mülteciyi sınır dışı etti.