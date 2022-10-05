Taliban İçişleri Bakanlığı kampüsünde bulunan camide patlama!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi. Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı kampüsünde bulunan camide, öğle namazı esnasında şiddetli bir patlama oldu. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takur, basına açıklamalarda bulunarak patlamayı doğruladı.

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Taliban İçişleri Bakanlığı kampüsünde bulunan camide patlama!

Afganistan'ın Başkent'i Kabil'de, Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı kampüsünde bulunan bir camide, öğle namazı sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alınan bilgilere göre, ölü ve yaralı sayısına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takur, yaptığı açıklamalarda patlamayı doğruladı.2063773.jpg Abdul Nafi Takur olayla ilgili araştırmaların yapıldığını ifade etti. Patlamaya ilişkin basının görüntü almasına izin verilmedi. İçişleri Bakanlığının girişlerinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı belirtildi. Başkent Kabil'de cuma günü de, Şii Hazaraların yaşadığı Deşt-iBerçi Mahallesi'ndeki bir eğitim kurumunda patlama meydana gelmişti. Patlamanın yaşandığı eğitim kurumunda 46'sı genç kız öğrenci olmak üzere, 53 kişi yaşamını yitirmişti.images.jpg

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