Taliban kovalıyor, çaresiz Afganlar kaçıyor! Havalimanındaki görüntüler hayrete düşürdü!
Taliban Örgütünün Kabil'i işgal etmesinin ardından ülkeden kaçmak isteyen Afganlıların görüntüleri pes dedirtti. Uluslararası Kabil Havalimanı'nda çaresizlik içinde kaçan ve ölüme davetiye çıkaran halkın uçağa binme anları bir kişinin cep telefonlarına saniye saniye böyle kaydedildi.
Her türlü ulaşımı deneyerek Kabil'den kaçmaya çalışan Afganların görüntüleri sosyal medyada çokça paylaşılmaya devam ediyor. En son çekilen görüntülerde Afgan halkının Taliban'dan kaçmak için Uluslararası Kabil Havalimanı'ndan uçağa binmeye çalıştığı o görüntüler görenleri hayrete düşürdü.
Valizleriyle Taliban'dan kaçarak başka ülkelere gitmeye çalışan Afganlıların görüntüleri sosyal medyada paylaşılmaya devam ediliyor. Yayınlanan en son görüntüde ABD Hava Kuvvetleri uçağında yaşandığı görüldü.
ÖLMEMEK İÇİN ÖLÜME DAVETİYE ÇIKARIYORLAR
Soluğu havalimanında alan binlerce insanın pistte ilerleyen uçağı adeta sarıp, koştuğu görüldü. Uçağa tutunmaya ve uygun bölmelere girmeye çalışan Afganlar, yaptıkları yöntemle ölüme davetiye çıkarmaya devam ediyor.
İşte çaresizliğin görüntüleri;