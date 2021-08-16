Taliban kovalıyor, çaresiz Afganlar kaçıyor! Havalimanındaki görüntüler hayrete düşürdü!

Her türlü ulaşımı deneyerek Kabil'den kaçmaya çalışan Afganların görüntüleri sosyal medyada çokça paylaşılmaya devam ediyor. En son çekilen görüntülerde Afgan halkının Taliban'dan kaçmak için Uluslararası Kabil Havalimanı'ndan uçağa binmeye çalıştığı o görüntüler görenleri hayrete düşürdü.

Valizleriyle Taliban'dan kaçarak başka ülkelere gitmeye çalışan Afganlıların görüntüleri sosyal medyada paylaşılmaya devam ediliyor. Yayınlanan en son görüntüde ABD Hava Kuvvetleri uçağında yaşandığı görüldü.

ÖLMEMEK İÇİN ÖLÜME DAVETİYE ÇIKARIYORLAR

Soluğu havalimanında alan binlerce insanın pistte ilerleyen uçağı adeta sarıp, koştuğu görüldü. Uçağa tutunmaya ve uygun bölmelere girmeye çalışan Afganlar, yaptıkları yöntemle ölüme davetiye çıkarmaya devam ediyor.

İşte çaresizliğin görüntüleri;