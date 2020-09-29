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Taliban'dan Afganistan'a roketli saldırı

Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Taliban militanları tarafından Afganistan'ın Gazne kentine atılan roket mermisinin eve isabet etmesi sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Taliban'dan Afganistan'a roketli saldırı

Afganistan'ın Gazne vilayetinde Taliban militanları tarafından atılan roket mermisinin eve isabet etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Gazne'nin Nev Abad köyünde Taliban militanları tarafından atılan roket mermisinin eve isabet ettiğini açıkladı.

Açıklamada, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Berna Akkaya
Editör


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