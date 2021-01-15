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  3. Talihsiz adam kaza sonucu bisikletiyle iki kamyonun arasına sıkıştı

Talihsiz adam kaza sonucu bisikletiyle iki kamyonun arasına sıkıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bisiklet sürücü iki kamyonet arasına sıkışarak yaralandı. Yaranan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz adam kaza sonucu bisikletiyle iki kamyonun arasına sıkıştı

Kaza Mahmudiye Mahallesi Müjdeler Sokağı üzerinde meydana geldi. Murat K. idaresindeki 16 PC 660 plakalı kamyonet, Sedat K. idaresindeki 48 L 3077 plakalı kamyonete yol verdi. Bu sırada sokağa girmek isteyen bisiklet sürücü Murat M. karşı istikametten gelen kamyoneti göremeyince iki kamyonet arasında sıkıştı. Kamyonetin altında kalmaktan son ânda kurtulan bisiklet sürücü yere düşerek yaralandı.

Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza ânı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Talihsiz adam kaza sonucu bisikletiyle iki kamyonun arasına sıkıştı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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