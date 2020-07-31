Talihsiz adamın cansız bedeni drone ile tespit edildi

Cizre'de 26 Temmuz'da meydana gelen olayda, Kurban Bayramı tatili için yurt dışından memleketi Şırnak'ın İdil ilçesine gelen ve arkadaşları ile birlikte serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 60 yaşındaki Ramazan Yağbasan, arkadaşlarının gözleri önünde akıntıya kapılarak suda kayboldu. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Cizre Belediyesi su altı arama kurtarma ekibi, AFAD, UMKE, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekibi ve jandarma ekipleri, Yağbasan'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan bütün çalışmalara rağmen Ramazan Yağbasan'a ulaşılamadı. 6 günlük çalışmanın ardından çevre illerden gelen AFAD, UMKE ve Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekibi, Cizre Belediyesi su altı arama ve kurtarma ekibi ile jandarma ekipleri Kurban Bayramı'nın birinci gününde de arama çalışmalarına devam etti.

CANSIZ BEDENİ DRONE İLE TESPİT EDİLDİ

Arama kurtarma ekipleri bu sabah Dicle Nehri'nde arama çalışmalarına yeniden başladı. Ekiplerin su altında yapmış olduğu çalışmaya jandarma ekipleri de drone ile destek verdi. Jandarmanın drone ile yapmış olduğu çalışma sonucunda 60 yaşındaki Ramazan Yağbasan'ın cansız bedeni Konak Mahallesi yeni çevre yolu köprüsü mevkinde bulundu. Jandarmanın haber vermesi ile olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, Yağbasan'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Cenaze sudan çıkarıldığı esnada Yağbasan'ın yakınları gözyaşlarına boğulurken, jandarma ekipleri acılı aile bireylerini teselli etmeye çalıştı. Yağbasan'ın cansız bedeni Cizre Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp, defnedilmek üzere İdil'in Sulak köyüne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.