Talihsiz kaza! Çektiği fotoğraf pahalıya mal oldu

Zonguldak'ta Elif A. isimli kadın, sahilde çektirirken piyasa değeri 37 bin liralık telefonunu denize düşürdü.

YAYINLAMA
Google News
Talihsiz kaza! Çektiği fotoğraf pahalıya mal oldu

Zonguldak'ta Elif A. isimli kadın, sahilde fotoğraf çekerken, telefonunu denize düşürdü.

DENİZE DÜŞÜRDÜĞÜ TELEFONU ÇIKARMAK İÇİN İTFAİYE ÇAĞIRDI

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde şehir merkezinde bulunan sahilde meydana geldi. İddiaya göre Elif A. İsimli kadın sahilde fotoğraf çektirirken piyasa değeri 37 bin liralık telefonunu denize düşürdü. Bir anda ne olduğunu anlayamayan Elif A. hemen telefonunu kurtarmak için itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla telefonu çıkarmaya çalıştı. Ekipler uzun süren mücadelenin sonunda telefonu denizden çıkararak Elif A.'ya teslim etti.

Talihsiz kaza! Çektiği fotoğraf pahalıya mal oldu

Gültekin Uysal, CHP Dalaman örgütünden Kemal Kılıçdaroğlu için oy talep etti!Gültekin Uysal, CHP Dalaman örgütünden Kemal Kılıçdaroğlu için oy talep etti!

İspanya'da gündem ırkçılık. Bu kez hedefte Real Madrid'in süper yıldızı Vinicius varİspanya'da gündem ırkçılık. Bu kez hedefte Real Madrid'in süper yıldızı Vinicius var

Bakan Süleyman Soylu, seçim otobüsünden şarkı söyledi duyanlar çok şaşırdı, alkışla destek verdiBakan Süleyman Soylu, seçim otobüsünden şarkı söyledi duyanlar çok şaşırdı, alkışla destek verdi

Fatih Portakal, AK Parti'ye oy veren seçmene kör cahil diyerek hakaret ettiFatih Portakal, AK Parti'ye oy veren seçmene kör cahil diyerek hakaret etti

Doğallığı ile herkesin sempatisini kazanan Bakan Kurum'un gençlerle eğlenceli anları kameralara böyle yansıdıDoğallığı ile herkesin sempatisini kazanan Bakan Kurum'un gençlerle eğlenceli anları kameralara böyle yansıdı

Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi, Galatasaray gözünü dünya yıldızına çevirdiYönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi, Galatasaray gözünü dünya yıldızına çevirdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kumpas kurduğu iddia edilen 'Ankara Kuşu' adlı twitter hesabının sahipleri tutuklandıMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kumpas kurduğu iddia edilen 'Ankara Kuşu' adlı twitter hesabının sahipleri tutuklandı

Yaz geldi KKKA 'dan ölüm haberleri gelmeye başladı, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybettiYaz geldi KKKA 'dan ölüm haberleri gelmeye başladı, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Derince Belediyesinin inşa ettiği tesisler tarımsal kalkınma, turizm, ekonomi ve istihdama katkı sunuyorDerince Belediyesinin inşa ettiği tesisler tarımsal kalkınma, turizm, ekonomi ve istihdama katkı sunuyor

Soyadı "Oğlan" yazılan Sinan Oğan çok sinirlendi!Soyadı "Oğlan" yazılan Sinan Oğan çok sinirlendi!

Bakan Özer açıkladı, 29 Mayıs Pazartesi okullar tatilBakan Özer açıkladı, 29 Mayıs Pazartesi okullar tatil

Gençlerin av tüfeğiyle şakalaşması, ölümle sonuçlandıGençlerin av tüfeğiyle şakalaşması, ölümle sonuçlandı

HDP destekli koalisyon masasından kılıçdaroğluna soğuk duş, 14 Mayıs sonrası hiç biri ortalıkta yokHDP destekli koalisyon masasından kılıçdaroğluna soğuk duş, 14 Mayıs sonrası hiç biri ortalıkta yok

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
Sinan Oğan kararını açıklıyor! Cumhur ittifaka mı, Millet ittifakına mı katıldı?
Sinan Oğan kararını açıklıyor! Cumhur ittifaka mı, Millet ittifakına mı katıldı?
Fatih Portakal, AK Parti'ye oy veren seçmene kör cahil diyerek hakaret etti
Fatih Portakal, AK Parti'ye oy veren seçmene kör cahil diyerek hakaret etti
Doğallığı ile herkesin sempatisini kazanan Bakan Kurum'un gençlerle eğlenceli anları kameralara böyle yansıdı
Doğallığı ile herkesin sempatisini kazanan Bakan Kurum'un gençlerle eğlenceli anları kameralara böyle yansıdı
Son Haberler
Çöp atmaya giderken canından oldu! Talihsiz genç tramvayın altında can verdi
Çöp atmaya giderken canından oldu! Talihsiz genç tramvayın altında can verdi
Talihsiz kaza! Çektiği fotoğraf pahalıya mal oldu
Talihsiz kaza! Çektiği fotoğraf pahalıya mal oldu
Gültekin Uysal, CHP Dalaman örgütünden Kemal Kılıçdaroğlu için oy talep etti!
Gültekin Uysal, CHP Dalaman örgütünden Kemal Kılıçdaroğlu için oy talep etti!
İspanya'da gündem ırkçılık. Bu kez hedefte Real Madrid'in süper yıldızı Vinicius var
İspanya'da gündem ırkçılık. Bu kez hedefte Real Madrid'in süper yıldızı Vinicius var
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kumpas kurduğu iddia edilen 'Ankara Kuşu' adlı twitter hesabının sahipleri tutuklandı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kumpas kurduğu iddia edilen 'Ankara Kuşu' adlı twitter hesabının sahipleri tutuklandı
Soyadı "Oğlan" yazılan Sinan Oğan çok sinirlendi!
Soyadı "Oğlan" yazılan Sinan Oğan çok sinirlendi!
Çok Okunanlar
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kumpas kurduğu iddia edilen 'Ankara Kuşu' adlı twitter hesabının sahipleri tutuklandı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kumpas kurduğu iddia edilen 'Ankara Kuşu' adlı twitter hesabının sahipleri tutuklandı
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 22 Mayıs Pazartesi hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 22 Mayıs Pazartesi hava durumu nasıl olacak?
Bakan Özer açıkladı, 29 Mayıs Pazartesi okullar tatil
Bakan Özer açıkladı, 29 Mayıs Pazartesi okullar tatil
Bu yollara dikkat! 22 mayıs Pazartesi hangi yollar açık hangi yollar kapalı, hangi yollarda çalışma var'
Bu yollara dikkat! 22 mayıs Pazartesi hangi yollar açık hangi yollar kapalı, hangi yollarda çalışma var'
Bakan Özer açıkladı, 29 Mayıs Pazartesi okullar tatil
Bakan Özer açıkladı, 29 Mayıs Pazartesi okullar tatil
HDP destekli koalisyon masasından kılıçdaroğluna soğuk duş, 14 Mayıs sonrası hiç biri ortalıkta yok
HDP destekli koalisyon masasından kılıçdaroğluna soğuk duş, 14 Mayıs sonrası hiç biri ortalıkta yok
Yorumlananlar
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Kemal Kılıçdaroğlu'nun masayı neden tokatladığı belli oldu, CHP'nin içinde kazan fokur, fokur kaynıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun masayı neden tokatladığı belli oldu, CHP'nin içinde kazan fokur, fokur kaynıyor
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!