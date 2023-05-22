Talihsiz kaza! Çektiği fotoğraf pahalıya mal oldu

Zonguldak'ta Elif A. isimli kadın, sahilde fotoğraf çekerken, telefonunu denize düşürdü.

DENİZE DÜŞÜRDÜĞÜ TELEFONU ÇIKARMAK İÇİN İTFAİYE ÇAĞIRDI

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde şehir merkezinde bulunan sahilde meydana geldi. İddiaya göre Elif A. İsimli kadın sahilde fotoğraf çektirirken piyasa değeri 37 bin liralık telefonunu denize düşürdü. Bir anda ne olduğunu anlayamayan Elif A. hemen telefonunu kurtarmak için itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla telefonu çıkarmaya çalıştı. Ekipler uzun süren mücadelenin sonunda telefonu denizden çıkararak Elif A.'ya teslim etti.

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