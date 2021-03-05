  1. FOTO GALERİ
  2. MAGAZİN
  3. Talihsiz kaza! Tuğba Altıntop temizleme çubuğunu kulağında unuttu, kulak zarı patladı

Talihsiz kaza! Tuğba Altıntop temizleme çubuğunu kulağında unuttu, kulak zarı patladı

Şarkıcı Tuğba Altıntop temizleme çubuğunu kulağında unutunca kulak zarı patladı ve meslek hayatı tehlikeye girdi.

Talihsiz kaza! Tuğba Altıntop temizleme çubuğunu kulağında unuttu, kulak zarı patladı 1110

44 yaşındaki ünlü oyuncu Tuğba Altıntop'un başına talihsiz bir olay geldi.