Talil ne demek, TDK'ya göre Talil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Talil ne demek? Talil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi talil kelimesi. Peki talil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre talil nedir, talil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TALİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Talil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Talil kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre talil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sebep gösterme

- Tümdengelim



TALİL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- hüsnütalil

