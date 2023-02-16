Talles Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Talles Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Talles Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Talles Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Talles Costa 2 Ağu 2002 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Talles Macedo Toledo Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Talles Costa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Talles Costa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Talles Costa'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Talles Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Talles Costa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Talles Costa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Talles Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında São Paulo

Talles Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Talles Costa şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Talles Costa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U16 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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