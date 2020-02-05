TALPA’dan uçak kazası sonrası açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası sonrası Türkiye Havayolu Pilotları Derneği'nden (TALPA) yapılan açıklamada, "Pegasus ailesine ve sivil havacılık sektörüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın üzerinden henüz birkaç saat geçmiş olup elde yeterli veri ve bilgi olmadan yapılacak değerlendirmelerin sağlıklı olmayacağı düşünülmektedir" denildi.

TALPA, İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. TALPA'dan yapılan değerlendirmede yeterli veri ve bilgi olmadan yapılacak değerlendirmelerin sağlıklı olmayacağı ifade edildi. Açıklamada, "İstanbul Sabiha Gökçen havalimanında meydana gelen talihsiz olayı TALPA olarak üzüntü ile öğrendik. Söz konusu kazada şu ana kadar can kaybı haberinin olmaması tek tesellimizdir. Bu vesile ile tüm yolcularımıza, uçuş ekibimize, Pegasus ailesine ve sivil havacılık sektörüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın üzerinden henüz birkaç saat geçmiş olup elde yeterli veri ve bilgi olmadan yapılacak değerlendirmelerin sağlıklı olmayacağı düşünülmektedir. Bu tür kazalar birçok etkenin bir araya gelmesi sonucu oluşmaktadır. Bu sebeple bir nedene ağırlık vererek kaza hakkında yapılan yorumların sürece olumlu katkısının olmayacağı açıktır. Özellikle sosyal medyadaki paylaşımların kamuoyunu yanlış yönlendirmeye hizmet etmesinden kaygı duyulmaktadır. Ülkemizin sivil havacılık otoritesi SHGM ve havayolu işletmesi Pegasus ile diğer kurumların başlattığı inceleme ve soruşturma devam etmekte olup bunların sonucunda elde edilecek her türlü bilgi ve veri uzmanlığı liyakati ve ehliyeti konusunda tereddüt bulunmayan Türkiye Havayolu Pilotları Derneğimizce değerlendirilecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA