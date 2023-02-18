Talys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Talys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Talys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Talys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Talys 10 Şubat 1999 tarihinde Itabuna şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Talys Alves Pereira Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Talys Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Think Ball & Sports Consulting yapmaktadır. Talys, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Talys'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Talys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Talys isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Talys Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Talys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2017 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2017 yılında NK Osijek II

2 Nisan 2019 yılında NK Osijek

19 Temmuz 2021 yılında Honvéd

31 Aralık 2021 yılında NK Osijek

7 Ocak 2022 yılında Pafos FC

30 Haziran 2022 yılında NK Osijek

20 Temmuz 2022 yılında Slaven Belupo

Talys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Talys şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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