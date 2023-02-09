Talysson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Talysson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Talysson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Talysson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Talysson 8 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tallyson Dias Larry Gurgel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Talysson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Talysson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına - tarihinde katılmıştır. Talysson'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Talysson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Talysson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Talysson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Talysson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Eylül 2022 yılında Alecrim-RN

31 Aralık 2022 yılında ABC FC

Talysson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Talysson şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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