Tam 6 yıl önce bugün, Aybüke öğretmen şehit oldu!

Şenay Aybüke Yalçın, Edremit Kültür ve Sanat Derneği'nde müzik eğitimi aldıktan sonra Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni olarak görevine başlayan Yalçın, Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nde yüksek lisans yaparak kendini geliştirdi. Kısa sürede, sadece 7 ay gibi bir sürede meslektaşları ve öğrencileri arasında sevgi ve saygıyla anılan biri haline geldi.

9 Haziran 2017 tarihinde öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte eve gitmek için okuldan ayrıldı.

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Ancak o gün, Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda, Aybüke öğretmenin bulunduğu araca isabet eden bir kurşunla ağır şekilde yaralandı. Kozluk Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İlk görev yerinde şehit düşen Yalçın'ın cenazesi, Batman Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen bir törenle gözyaşları arasında memleketine uğurlandı. Aybüke öğretmenin naaşı, Çorum'un Osmancık ilçesindeki bir törenin ardından toprağa verildi.

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Terör örgütü PKK, Aybüke öğretmenin hayatının ve mesleğinin baharında sona ermesine sebep olarak tüm ülke tarafından lanetlendi.

Aybüke öğretmenin yüzünde tebessümle çekilmiş fotoğrafı ve Mağusa Limanı türküsü, insanların zihnine kazındı. Bu trajik ölüm, annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Atıf Yalçın ve tüm ülkeyi derin bir yasa boğdu.

Kozluk'ta, vatandaşlar terör örgütü PKK'ya tepkilerini göstermek için bir yürüyüş düzenledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önderliğinde 15 Temmuz Şehitler Parkı önünde toplanan insanlar, Türk bayraklarıyla ellerinde, "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla şehit öğretmenin görev yaptığı okula kadar yürüdü.

Türk Kızılay Batman Şubesi, 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüşe destek verdi. Yürüyüşün ardından okul bahçesinde toplanan insanlar, Yalçın için dua ettiler. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü müzik zümresi de şehit öğretmeni anlatan şiirler okuyarak onu anma ve anlamaya çalıştı.

Adı Yaşatılıyor!

Aybüke öğretmenin anısı, çeşitli etkinliklerle okullarda, kütüphanelerde, sanat atölyelerinde, park ve caddelerde yaşatılmaktadır.

İlk olarak, Aybüke öğretmenin görev yaptığı ve kendi çabalarıyla açtığı müzik atölyesine, daha sonra Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne ismi verilmiştir.

Mezun olduğu Körfez Anadolu Lisesi, saldırının gerçekleştiği Hastane Caddesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin orkestra salonu da Aybüke öğretmenin adını taşımaktadır.

Bunun yanı sıra, Osmancık'taki bir ortaokul, Kozluk'taki bir konukevi, Muş'un Bozbulut köyündeki bir okul kütüphanesi, Pozantı'daki bir lisenin resim atölyesi ve Safranbolu'daki bir üst geçit de Aybüke öğretmenin adıyla anılmaktadır.

Batman Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmaya başladığı sınıfa da Yalçın'ın ismi verilmiştir. Ayrıca geçtiğimiz yıl Keçiören Belediyesi tarafından Yayla Mahallesi'nde Aybüke öğretmenin adını taşıyan bir halk kütüphanesi açılmıştır.

Aybüke öğretmenin anısına, 2017'de masa tenisi turnuvası ve 2018'de Türk halk müziği solo ses yarışması gibi etkinlikler düzenlenmiştir.

Her yıl 9 Haziran ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Aybüke öğretmenin mezarı başında, saldırının gerçekleştiği yerde ve görev yaptığı okulda anma törenleri düzenlenerek onun hatırası yaşatılmaktadır.

Gabar'da Şehit Aybüke Yalçın Petrol Kuyusu

Gabar Dağı'nda terörle mücadele sonucunda güvenli hale getirilen bölgede, Aybüke öğretmenin adını taşıyan bir kuyuda çalışmalar devam ediyor. Bu kuyu, günlük 100 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip. Şu anda, Şehit Aybüke Yalçın-1 (ŞAY-1) kuyusunda 41 API graviteli petrol keşfedilmiş ve günlük 1250 varil üretim yapılıyor. ŞAY Petrol Sahası'nın sınırlarının belirlenmesi amacıyla, birçok tespit ve üretim kuyusunun yer tespiti çalışmaları tamamlandı.

Bu bağlamda, Şehit Aybüke Yalçın-2 kuyusu, ŞAY-1 kuyusunun 1,5 kilometre kuzeydoğusunda sondaj faaliyetlerine başlanmıştır ve hala devam ediyor.

Aybüke Öğretmenin Şehit Olduğu Saldırı!

Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017 tarihinde, o dönemdeki Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralandı ve hastanede şehit oldu. Saldırıdan sonra bölgeden kaçmaya çalışan teröristler, Bekirhan Jandarma Karakolu önünde durdurulmaya çalışıldı ancak teröristler, "dur" ihtarına uymayarak aracı infilak ettirdi, 2 asker şehit oldu ve bir vatandaş yaralandı.

Sason ilçesinde ise 22 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen bir operasyonda, PKK terör örgütüne yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince etkisiz hale getirilen 3 terörist arasında yer alan "Agit" kod adlı teröristin, yapılan inceleme sonucunda Şenay Aybüke Yalçın'ın saldırıda kullanılan bomba düzeneğini hazırladığı belirlendi.

Bu olaylarla ilgili olarak, Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu olarak yargılanan 5 sanık "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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