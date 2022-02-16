Tam bir aşk kadın! Kıskançlıklara dayanamadı, başka bir erkekle tatile çıktı! Uzi aşkından vazgeçen Aleyna Tilki yeni heyecan arıyor! Aleyna Tilki ile ünlü rapçi Uzi'nin yakınlıkları nedeniyle sevgili oldukları iddia edilmişti. Bir süredir birlikte görülmeyen ikilinin arasındaki sorun akıllara "başka biri mi var" sorusunu getirirken, Tilki'nin Yağız Hacısüleymanoğlu ile tatile çıktığı öğrenildi.

1 8 Uzun süredir birliktelik yaşadıkları iddia edilen Aleyna Tilki ve rapçi Uzi'nin bir süredir yan yana görülmemeleri bazı şüpheleri de beraberinde getirdi.