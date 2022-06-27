Tam bitti derken, hikaye başa sarıyor! Uğur Şahin açıkladı: "Yeni dalga kapıda! Sonbaharda yeniden maske takmaya..."

Koronavirüs aşısıyla milyonlarca insana umut olan BioNTech kurucuları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, ilk kez verilen Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görüldüler. Şahin ve Türeci, sıtma, tüberküloz, HIV, otoimmün hastalıklar ve kanser için yeni çalışmaların durmaksızın devam ettiğini belirterek, geliştirilen yöntemleri Türkiye'de de devam ettirmek istediklerini açıkladı.

"YENİ DALGA KAPIDA"

Bitmeye yakın sanılan koronavirüs için "Yeni dalga" mesajı veren Uğur Şahin, "Gelecekte bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. En azından çok yoğun ve olaylı geçmeyecek bir sonbahar ve kışın bizi beklediğini söyleyebiliriz. Ancak şunu da belirtmek lazım ki yeni bir dalga kapıda. Bunun zararsız olacağına dair elimizde bir veri yok. O yüzden hazırlıklı olmakta fayda var. Her şeyi önceden ve en kötü senaryoya göre hazırlamamız gerekir ki sağlıklı bir dalga geçireceğimizi garanti edebilelim." ifadelerine yer verdi.

"SONBAHAR GİBİ YENİDEN MASKELERİMİZİ TAKMAYA BAŞLAYABİLİRİZ"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, koronavirüsün ne kadar daha devam edeceği sorulduğunda ise "2020'de bana sorulduğunda, 'Bu virüs en az 10 yıl bizimle olur.' demiştim. Buna alışmak zorundayız. Buna karşı yapacağımız iki yol var: Bir tanesi aşıları benimsemek. " ifadelerini kullandı.

Maske kullanımının sonbahara doğru yeniden gündeme geleceğini belirten Şahin, "Şu anda Omicron aşısına yakın frekansta olan aşılar geliştiriyoruz. Yeni aşının onayını önümüzdeki sonbahar-kış gibi almaya çalışacağız. İkincisi yeni normal olarak bunu kabul etmek zorundayız. Yaz sonu, sonbahar gibi yeniden maskelerimizi takmaya başlayabiliriz." şeklinde konuştu.