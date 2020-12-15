Tam, çeyrek, yarım altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Altın düşecek mi, yükselecek mi? 15 Aralık 2020 Salı altın fiyatları

Vatandaşların yatırım aracı olarak en çok tercih ettiği altında fiyatlar sürekli değişime uğruyor. Son durumu merak eden vatandaşlar araştırmalarda bulunuyorlar. Peki 1 gram altın kaç TL? Tam, çeyrek, yarım altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Altın düşecek mi, yükselecek mi? sorularına yanıt arıyor. İşte 15 Aralık 2020 Salı altın fiyatları...

15 ARALIK 2020 SALI ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları geçtiğimiz haftaya göre yeni haftaya yükselişle başladı. İşte 15 Aralık Salı gününe ilişkin altın fiyatları...

11 ARALIK CUMA GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI

Alış: 464,27 TL

Satış: 464,42 TL

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Alış: 754,60 TL

Satış: 763,00 TL

ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR?

Alış: 1.836,35 dolar

Satış: 1.836,68 dolar

22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

Alış: 422,50 TL

Satış: 424,50 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Alış: 3 bin 013,80 TL

Satış: 3 bin 042 ,50 TL

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Alış: 1.510,20 TL

Satış: 1.527,10 TL

REŞAT ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Alış: 3 bin 048,27 TL

Satış: 3 bin 075,45 TL

KULPLU REŞAT ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Alış: 3 bin 050,49 TL

Satış: 3 bin 077,70 TL

22 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 420,15 TL

Satış: 436,81 TL

18 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Alış: 198,84 TL

Satış: 230,80 TL

14 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Alış: 260,22 TL

Satış: 302,05 TL

Tam, çeyrek, yarım, gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? 14 Aralık 2020 Pazartesi altın fiyatları

ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, altın fiyatlarındaki değişime ilişkin şu yorumu yaptı:

"Haftanın geneline baktığımızda ons altın fiyatlarında en çok etkili olmasını beklediğimiz gelişme çarşamba günü yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı olacak. Fed bu toplantıda, temkinli söylemlerine devam edecek mi, yoksa varlık alım programının yol haritası konusunda yeni ipuçları vererek ekonomik aktivitenin canlılığına dair birtakım endişeler dile getirecek mi? asıl merak edilen konuların başında bunlar geliyor.

Eğer Fed söylemlerinden 2021 yılına dair birtakım endişe mesajları gelirse bu durumda ons altındaki yukarı yön kuvvetlenebilir. Özellikle Euro Bölgesinin yeniden kapanmaları konuştuğu şu dönemde -ki Almanya’dan gelen haberler ocak ayında bir kapanmanın kuvvetli olasılığından bahsediyor- ons altın hızlı bir yukarı yön hareketi sergileyebilir. 1848 doların üzerine çıkarak 1872 dolara hızlı bir hareket, ons altını yeniden 1900 dolar üzerine taşıyacak önemli sinyaller olacaktır."

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?

Alış: 7 bin 406,91 TL

Satış: 7 bin 525,37 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?

Alış: 14 bin 999,00 TL

Satış:15 bin 291,71 TL

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

ALTIN NEDİR?

Altın geçmişten günümüze kadar insanların kullandığı değerli metallerin başında yer alır. Bozulmaması, parıldaması ve az bulunur olması sebebiyle her dönemde talep edilen bir metal olmuştur. Aslında altın doğada oldukça yaygın bulunur fakat yüzde oranlarının çok düşük bulunması sebebiyle, verimli işletmeciliğe uygun lokasyonlara nadir rastlanır.

Altın Birincil yataklar ve ikincil yataklar olarak ikiye ayrılır. Birincil yataklar genelde kuvars bakımından zengin kayalardan meydana gelmektedir. Bu kayalar, gümüş ve altın tellürürlerin (silvanit, kadaverit, krennerit, petzit, vb.) yanı sıra, çeşitli sülfürler (pirit, blend, stibit, galen, vb.) de içerir. İkincil yataklar birincil yatakların aşınmasından kaynaklanan alüvyon kökenli çökellerdir ve boyları milimetrenin 1/100 ünü geçmeyen altın tanecikleri, yoğunlukları nedeniyle toplaşarak, 25-30 kilogramlık kütleler oluşturabilir.

ALTIN NASIL ÇIKARTILIR?

Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için minerallere, mekanik ya da kimyasal işlemler uygulanır. Mekanik yöntemde, mineral öğütülerek ince toz haline getirilir, sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. İkinci yöntemde, altın yataklarının işletme olanakları çok çeşitlidir. Minerali öğütme ya da yıkama sırasında, malgamalama (cıvayla alaşım) işlemine başvurulabilir. Elde edilen malgama damıtılarak altın ayrılır. Ayrıca klor suyuyla (özellikle malgamaladan sonra) işleme olanağı verir (klorürleme). Günümüzde genellikle siyanürleme yöntemi uygulanır. Metal, geniş havuzlarda potasyum siyanür ya da sodyum siyanür içinde çözündürülüp, sonra bir başka metalle (çinko, alüminyum) işlenerek, altının çökelmesi sağlanır. Bazı karmaşık altın minarellerini işlemede kolay yükseltgenen metaller, gerek ayrımsal yükseltgeme yoluyla, gerek bazı asit yada buharların etkisiyle elenebilir. Altını arındırmak için, metal önce altın klorüre dönüştürülüp, bu bileşik elektrolizle ayrıştırılır ve yabancı metaller çamur içinde toplaşır.

ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Altının parıldaması, az bulunur olması, işlenmesinin nispeten kolay olması onu çekici bir metal haline getirmektedir. Bu sebeple altın tarih boyunca mücevherat olarak kullanılmıştır. Altın dozajı gramlarla da olsa; yiyecek ve içecek için altın kullanımı, yatırım aracı olarak altın kullanımı, ilaç olarak altın kullanım ve endüstriyel alanda altın kullanımı gibi birçok alanda kullanımı bulunmaktadır.