Tam da araları düzelmişti! Mohammed Alsaloussi sessizliğini bozdu: "Şeyma'dan ayrılmak isteyen bendim!"

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile yaşadığı aşk sebebiyle magazinin nabzını tutan ve son olarak dolandırıcılık iddialarının ardından ayrılık haberlerinin ortaya çıkmasıyla gündemden düşmeyen Mohammed Alsaloussi, ilk defa sessizliğini bozdu, Sabah gazetesinden Sonat Bahar'a konuştu.

"ŞEYMA İLE İLİŞKİNİN BİTMESİNİ İSTEYEN BENDİM"

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Meedo; "Ben kimseye zarar vermedim. Bu dünyada çıkıp, Meedo bana zarar verdi, kötü bir şey yaptı" diyecek tek bir insan yok. Bu nedenle çok üzgünüm. Hatta daha da üzücü çünkü ilişkim bitti. Ve Şeyma ile ilişkinin bitmesini isteyen bendim" ifadelerini kullandı.

"Medya, Şeyma'nın beni terk ettiğini, çünkü ona sahte takılar aldığımı, sahte bir yüzükle evlenme teklif ettiğimi yazdı. Hayır öyle olmadı, Şeyma'yla ilişkiyi bitiren bendim" diyen Alsaloussi, Şeyma Subaşı ile yaşadığı ilişkiyi anlattı.

"ŞEYMA'YA SINIRSIZ KREDİ KARTI VERDİM"

Şeyma'ya sınırsız kredi kartını verdiğini ve sevgilisinin harcamalarının hepsinin belgeleri olduğunu açıklayan Meedo, Şeyma Subaşı'nı sevdiğini, aksi halde bu kadar fedakarlıkta bulunmayacağını da dile getirdi.

"SOSYAL MEDYA KULLANIMINDAN ÇOK RAHATSIZIM"

Subaşı'nın sosyal medya hesabında hayatına dair her olayı paylaşması ve özelinin dış dünyaya bu kadar açılmasını onaylamadığını ve bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren Meedo, "Ben bundan hiç hoşlanmadım. Paylaştığı hayat Şeyma ve Melisa için çok güzel bir hayattı" dedi

Sevgilisi Şeyma Subaşı'nın hayat tarzına saygı duymaktan başka bir çaresi olmadığını ve bu nedenle hakkında medyada, kötü biri olduğu; dolandırıcı olduğuna dair yazılar çıktığını, bunun kendisini çok üzdüğünü ifade etti ve "Şeyma'yı neden bıraktığım sorusunun cevabı uzun ve kolay verilebilecek bir cevap değil. Şeyma'yı sevdim. Hala seviyorum. İlişkimiz bir çok ayrı şeyden ötürü bitti. Bunlardan biri aramızdaki saygının bitmiş olmasıydı" dedi.

Mohammed Alsaloussi, "Bir başka şey de şu, benim annem Kasım ayında öldü. Şeyma'yla annem ölmeden kısa bir süre önce tanışmıştım. Aralık ayında onunla yakınlaştım. İçimde büyük bir boşluk vardı; çünkü anneme çok yakındım." dedi

Son olarak, "Onunla tanıştığımda, bana karşı çok iyiydi, Melisa harika bir çocuk. Ben içimdeki boşluğu, aile hissini onlarla tamamladım. Zaman geçince, fark ettim ki, Şeyma ve benim aramdaki şey uyumlu değil. O benim hoşlanmadığım farklı bir hayat tarzından hoşlanıyor. İkimizin hayat tarzı farklı. O iyi biri, kalbi çok iyi. Ama Türkiye'deki birçok insan size karşı olduğunda, deriniz kalınlaşır ve hislerinizi göstermeniz zorlaşır. Bazen, yaptığı yanlışları kabul etmekte zorluk çekiyor" şeklinde konuştu.



