PKK'lı terörist 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandıÇanakkale'de orman yangını!Tam Kafadan filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi?Joe Biden'ın skandal ifadelerine tepkiler büyüyor!Valilik açıkladı: Ormanlara girmek yasaklandı!15 Ağustos koronavirüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye ?İletişim Başkanı Altun'dan Joe Biden'ın sözlerine tepki!Ülkü Aşaröz kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?Kuaförüm Sensin yeni sunucusu Çiğdem Batur kimdir? Kaç yaşında?Ünlü Müzisyen Ülkü Aşaröz kansere yenik düştü!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Tam Kafadan filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Tam Kafadan filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Televizyonda ilk kez dün akşam yayınlanan Tam Kafadan filminin başrollerini Ali Biçim ve Mesut Can Tomay paylaşıyor. Merak edilen filmin konusu ve oyuncularına dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Tam Kafadan filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Televizyonda ilk kez yayınlanan Tam Kafadan filmi oyuncuları ve konusu ile ekran başındakilerin ilgisini çekmeyi başardı. Başrollerini Ali Biçim, Mesut Can Tomay, Efekan Can ve Burak Güneş’in paylaştığı film izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor. 2020 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini ise Celal Öztürk ile Oğuz Öztürk üstleniyor. İşte Tam Kafadan filmi hakkında merak edilen tüm detaylar...

Tam Kafadan filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

TAM KAFADAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mali sorunlarla başı dertte olan Şenol Başkan, kentsel dönüşüm nedeniyle espor kulübünü ve internet kafesini kaybeder. Yaşananları oyuncularına çaktırmak istemeyen Şenol Başkan, geçen yılki büyük turnuvayı kazanan Zula'nın mobil versiyonunun çıkmasından yola çıkarak bir karavan alır ve takımına "mobil oyun konseptine" geçtiklerini söyler. Mahallelerinde bulunan top sahasına çektiği karavanı kulübün yeni merkezi olarak açıklayan Şenol Başkan, takımını da antremanları burada yaptırmaya zorlar. Turnuvaya hazırlanması için kamp yapması gereken takım, karavanda gereken ortamı sağlayamayınca dağılma aşamasına gelir. Şenol Başkan, takımını dağılmaktan kurtarmak için vakit kaybetmeden harekete geçmek zorundadır.

Tam Kafadan filmi çekimleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilmiştir.

Tam Kafadan filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

TAM KAFADAN OYUNCULARI

Ali Biçim

Mesut Can Tomay

Efekan Can

Burak Güneş

Serkan Dağlı

Burcu Karakaya

Cemre Solmaz

Nedim Suri

Kübra Kaçmaz
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT