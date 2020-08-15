Tam Kafadan filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Televizyonda ilk kez yayınlanan Tam Kafadan filmi oyuncuları ve konusu ile ekran başındakilerin ilgisini çekmeyi başardı. Başrollerini Ali Biçim, Mesut Can Tomay, Efekan Can ve Burak Güneş’in paylaştığı film izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor. 2020 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini ise Celal Öztürk ile Oğuz Öztürk üstleniyor. İşte Tam Kafadan filmi hakkında merak edilen tüm detaylar...

TAM KAFADAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mali sorunlarla başı dertte olan Şenol Başkan, kentsel dönüşüm nedeniyle espor kulübünü ve internet kafesini kaybeder. Yaşananları oyuncularına çaktırmak istemeyen Şenol Başkan, geçen yılki büyük turnuvayı kazanan Zula'nın mobil versiyonunun çıkmasından yola çıkarak bir karavan alır ve takımına "mobil oyun konseptine" geçtiklerini söyler. Mahallelerinde bulunan top sahasına çektiği karavanı kulübün yeni merkezi olarak açıklayan Şenol Başkan, takımını da antremanları burada yaptırmaya zorlar. Turnuvaya hazırlanması için kamp yapması gereken takım, karavanda gereken ortamı sağlayamayınca dağılma aşamasına gelir. Şenol Başkan, takımını dağılmaktan kurtarmak için vakit kaybetmeden harekete geçmek zorundadır.

Tam Kafadan filmi çekimleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilmiştir.

TAM KAFADAN OYUNCULARI

Ali Biçim

Mesut Can Tomay

Efekan Can

Burak Güneş

Serkan Dağlı

Burcu Karakaya

Cemre Solmaz

Nedim Suri