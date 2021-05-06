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  3. Tam kapanma 19 Mayıs'a kadar uzayacak mı? Bakan Soylu açıkladı

Tam kapanma 19 Mayıs'a kadar uzayacak mı? Bakan Soylu açıkladı

Özel bir televizyon kanalında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanmaya ilişkin konuştu.

Tam kapanma 19 Mayıs'a kadar uzayacak mı? Bakan Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel bir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Tam kapanma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, yöneltilen soruları yanıtladı.

"Tam kapanma dönemindeyiz şu an. Belki de sosyal izolasyonda zorluk çekeceğimiz ve bulaşın çok rahat geçebileceği bir dönem bayramlar ve yaz dönemi. Ayrıca tarımın en önemli dönemindeyiz. Yine bunun yanı sıra, ekonomik olarak da hareketlenmemiz gereken önemli bir dönem içerisindeyiz. Üçüncüsü, turizm dönemindeyiz." diyen Bakan Soylu, "Bir önceki kapanma döneminde de çok zorlukla karşı karşıya kaldık. Tüm insanları eve kapatıyorsunuz, bu normal bir iş değil. Bu taleplerin tamamı sağlık için, gelecek nesiller için. Yeter ki bu musibetten hep birlikte kurtulabilelim." ifadelerini kullandı.

GENELGELER İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, genelgelere yönelik tartışmalara ise şöyle yanıt verdi:

"Niye ikide bir genelge yayınlıyor bakanlık diye bir tartışma var. Burada iki önemli husus var. Birincisi, elbette ki İl Hıfzısıhha Kurulları bu kararları veriyor. Başka bir durum daha var, o da bizim pandemi eylem planımız var. Koordinasyon İçişleri Bakanlığı'na verilmiş. Diyorlar ki, dönem dönem kurallar çıkarıyorsunuz. Dinamik bir dönemdeyiz. Bizim bir hedefimiz var: 63 binden 5 bine düşebilmek. Tam kapanmanın etkilerini bugünden itibaren göreceğiz. Bu, doğru bir istikamette gittiğimizin en temel göstergesidir."

TAM KAPANMA 19 MAYIS'A KADAR UZAYACAK MI?

Bakan Soylu, “Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzaması konusunda, bugün böyle bir değerlendirmemiz yok.” dedi. Bakan Soylu, açıklamasında "Böyle bir değerlendirmemiz yok. Tabii bugün itibariyle yok. 'Bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım' anlayışındayız. Kapanma sonunda yapılacak kabinede adımlarımızı belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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