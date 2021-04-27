26 Nisan 2021 tarihli kabine toplantısında koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler açıklandı. Tam kapanma kararının açıklanmasının ardından vatandaşlar kapanma kapsamında olan kurumları merak etmeye başladı. Tam kapanma adliyeler çalışıyor mu? Kapandı mı? Adliye mesai (çalışma) saatleri 2021 sorularının yanıtları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

TAM KAPANMA ADLİYELER ÇALIŞIYOR MU, KAPANDI MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kapanma kararları hakkında detaylı bilgiler 81 il valiliğine gönderilen genelge ile netleştirildi. Bu kapsamda kısıtlama kararından muaf olan yer ve kişiler belirtildi. İçişleri genelgesinde belirtilen muaf listesi dışında kalan kurumların kapalı olacağı ifade edildi. Vatandaşların en çok merak ettiği konu ise adliyelerin kapalı olup olmayacağı konusu. İçişleri genelgesine göre adliyelerin açık olacağı öğrenildi. Adliyelerle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar, 34. Dava ve icra takiplerine ilişkin yapılacak zorunlu iş ve işlemler için adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri (avukat) ile mezat salonlarına gidecek ilgililer, kısıtlamalardan muaf tutulacak.

ADLİYE MESAİ (ÇALIŞMA) SAATLERİ 2021

Normal süreçte adliyelerin çalışma saatleri 08:30-17:00 arasındadır. Sabah saat 08:30'da başlayan mesai saati akşam saat 17 itibarıyla sona ermektedir. Kapanma sürecinde kamu kurumlarının çalışma saatleri 10:00-16:00 arası olarak düzenlendi. Bu kapsamda adliyelerin çalışma saatleri de yeniden düzenlendi.