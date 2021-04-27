Tam kapanma berberler, kuaförler açık mı? Tam kapanma berberler, kuaförler çalışıyor mu? soruları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

TAM KAPANMA BAKKALLAR AÇIK MI? BAKKALLAR ÇALIŞMA SAATLERİ | KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Yayınlanan genelgede bakkallar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği belirtilirken araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkala gidip ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri açıklandı.

Bu saatler aralığında market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmalarında olduğu gibi bakkallardan da evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceği söylendi. Alınan tedbirlerin tam uygulanması için ise yeterli sayıda kolluk personeli görevlendirilecek; yürütülecek devriye ve denetim faaliyetlerinde, iş yerlerinin kurallara uyup uymadıkları kontrol edileceği bildirildi.

Kısaca açıklamak gerekirse belirlenen kurallara uyulması şartıyla tam kapanmada bakkalların açık olduğu belirtildi.

TAM KAPANMA BERBERLER, KUAFÖRLER AÇIK MI? TAM KAPANMA BERBERLER, KUAFÖRLER ÇALIŞIYOR MU?

26 Nisan 2021 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede tam kapanma yoluna gidildi. Bu süreçte berber ve kuaförlerin çalışıp çalışmadığıyla ilgili vatandaşlar internetten çokça araştırma yapmaya başladı.

Yayınlanan genelge kapsamında açıklanan muafiyet listesinde berber ve kuaförlerin yer almamasından dolayı 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren kısıtlama boyunca berber ve kuaförlerin kapalı olacak.

Berberler ve kuaförler 17 günlük tam kapanma sürecinin başlayacağı 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00’a kadar açık olacak.

TAM KAPANMADA MARKETE GİTMEK YASAK MI?

Açıklanan yeni genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 29 Nisan 2021 Perşembe ile 17 Mayıs 2021 Pazartesi günleri arasında gerçekleşecek olan tam kapanma döneminde marketlerin 10.00-17.00 saatleri arasında açık olduğu bilgisi verildi. Bu kapsamda vatandaşların araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın markete gidip ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri belirtildi.

Ayrıca 10.00-17.00 saatleri arasında marketlerden evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekleri açıklandı. Marketlerin haftanın 6 günü bu şekilde çalışabileceklerinin belirtildiği genelgede zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır maddesine de yer verildi.

Kısaca açıklamak gerekirse belirlenen kurallara uyulması şartıyla tam kapanmada marketlere gidilmesinin yasak olmadığı belirtildi.

YASAKTA PAZARLAR AÇIK MI? | TAM KAPANMADA PAZAR YERLERİ AÇIK MI?

29 Nisan günü, saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs günü sona erecek olan Tam Kapanma hakkında İçilkeri Bakanlığı, yayımladığı genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Kısıtlamadan muaf tutulacak yer ve kişilerin yer aldığı genelgede, pazar yerlerine ilişkin herhangi bir muafiyetin söz konusu olmadığı görüldü. Bakkal, manav, kuruyemişçi, fırın, kasap, zincir market gibi işletmelerin açık olacağı bilinen yasakta pazar alanlarının kapalı tutulacağı öğrenildi.