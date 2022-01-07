Koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı nedeniyle dünyada ve ülkemizde Kovid-19 vaka sayıları artış gösterdi. Birçok ülkede sokağa çıkma kısıtlamaları ve kapanmalar uygulandı. Söz konusu durumun Türkiye'de de yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu olurken vatandaşlar internet arama motorlarında Tam kapanma gelecek mi 2022? Sokağa çıkma yasağı var mı Ankara, İstanbul, İzmir? sorularının yanıtları araştırılıyor.

TAM KAPANMA GELECEK Mİ 2022?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kapanma ve sokağa çıkma kısıtlaması gibi tedbirleri düşünmediklerini çünkü vatandaşların aşılandığını söylemişti. 2022 yılında tam kapanmanın uygulanması beklenmiyor.

Bakan Koca, 22 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada kapanma düşünmediklerini şu sözlerle ifade etti:

" Türkiye’de yeni dönemde biz kapatmalarla salgın yönetimi düşünmüyoruz. Yeni dönemde ‘Daha çok kişisel tedbirleri kişisel güvenlik çemberi ve aşıyı önemsiyor olacağız’ demiştim.

Yine aynı şekilde yeni dönemde kapatmaları düşünmüyoruz. Yeni dönemde kişisel tedbirleri özellikle aşıyı son derece önemsiyoruz."

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener ise," Kapanma veya diğer tedbirlerle ilgili kişisel görüşüm bu konunun üzerinde çok gereksiz durduğumuz yönünde. Okulları kapattığımız dönemde insanlar bunu tatil olarak algıladı ve tatil yerlerine gitti. Kimse o süreci insan hareketinin durdurulması ve virüs yayılımının azaltılması olarak algılamadı. Kapanma gibi kavramları konuştuğumuz zaman yeniden aynı şeylerle karşılaşacağız. Daha önce deneyimleyip istenilen düzeyde sonuç alamadığımız kapanmayı gündemde tutmanın faydası yok." ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI ANKARA, İSTANBUL, İZMİR?

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağını söyleyebiliriz. Bu yönde alınmış bir resmi karar da bulunmuyor. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların kişisel tedbirlere uyması gerektiğini ifade etmişti.