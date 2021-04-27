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  3. Tam kapanma kararı yoğunluğa neden oldu, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtları arttı

Tam kapanma kararı yoğunluğa neden oldu, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtları arttı

Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma döneminde çalışmalarına devam etmek isteyen üreticiler, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt için uzun kuyruklar oluşturdu.

Tam kapanma kararı yoğunluğa neden oldu, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtları arttı

Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Ziraat Odasına gelen çiftçiler, ÇKS belgesi almak için başvuru yaptı. Çiftçiler oda önünde uzun kuyruklar oluştururken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sosyal mesafeye uyulması için uyarılarda bulundu. Çiftçilerden Mehmet Alaca, Adıyaman'da tütün ekim zamanı olduğunu belirterek, gerekli izinleri almak için geldiğini söyledi. Kemal Yavuz da bağ ve bahçesindeki işleri sürdürmek için kayıt yaptıracağını dile getirdi.

Kahramanmaraş'ta da tam kapanma döneminde çalışmalarına devam etmek isteyen üreticiler, ÇKS'ye kayıt için uzun kuyruklar oluşturdu. İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Kahramanmaraş Ziraat Odası önüne gelen çiftçiler belge almak amacıyla başvuru yaptı. Polis ekipleri, çiftçileri maske, mesafe kurallarıyla ilgili uyardı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Tam kapanma kararı yoğunluğa neden oldu, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtları arttı

Tam kapanma kararı yoğunluğa neden oldu, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtları arttı

Tam kapanma kararı yoğunluğa neden oldu, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtları arttı

Tam kapanma kararı yoğunluğa neden oldu, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtları arttı

Tam kapanma kararı yoğunluğa neden oldu, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtları arttı

Tam kapanma kararı yoğunluğa neden oldu, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtları arttı

Tam kapanma kararı yoğunluğa neden oldu, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtları arttı

Tam kapanma kararı yoğunluğa neden oldu, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtları arttı

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