Tam kapanma markete gitmek yasak mı? Tam kapanma market çalışma saatleri 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde 26 Nisan 2021 tarihinde alınan kararlar doğrultusunda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek dün tam kapanma dönemine geçildi. Kapanmanın ardından market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar tam kapanmanın da eklendiği gelen sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde marketlerin açık olup olmayacağı ile ilgili internette araştırmalar yapmaya başladı. İşte detaylar...

TAM KAPANMADA SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Gerçekleşen Kabine toplantısının ardından alınan kararla tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecektir.

TAM KAPANMADA MARKETE GİTMEK YASAK MI?

Açıklanan yeni genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 29 Nisan 2021 Perşembe ile 17 Mayıs 2021 Pazartesi günleri arasında gerçekleşecek olan tam kapanma döneminde marketlerin 10.00-17.00 saatleri arasında açık olduğu bilgisi verildi. Bu kapsamda vatandaşların araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın markete gidip ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri belirtildi.

Ayrıca 10.00-17.00 saatleri arasında marketlerden evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekleri açıklandı. Marketlerin haftanın 6 günü bu şekilde çalışabileceklerinin belirtildiği genelgede zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır maddesine de yer verildi.

Kısaca açıklamak gerekirse belirlenen kurallara uyulması şartıyla tam kapanmada marketlere gidilmesinin yasak olmadığı belirtildi.

Fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara gitmek isteyen vatandaşların genelge kapsamının dışına çıkmaması (markete ailece gidilmesi gibi) için yeterli sayıda kolluk personeli görevlendirilecek; yürütülecek devriye ve denetim faaliyetlerinde, bu iş yerlerinin kurallara uyup uymadıkları ile vatandaşlarımızın bu iş yerlerine gidişlerinde araç kullanmama ve ikametlerine en yakın yere gitme kuralına riayet edip etmedikleri kontrol edilecektir.

TAM KAPANMA MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

İçişleri Bakanlığı tarafından tam kapanma kararının ardından yayınlanan yeni genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterilebileceği belirtildi. Pazar günleri ise marketler kapalı olacağı kesinleştirildi.

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.