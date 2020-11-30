Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgının getirmiş olduğu pandemi süreci kapsamında, uzmanlar tarafından sıklıkla dile getirilen tam kapanmanın ne demek olduğu merak konusu haline geldi. Bayramda uygulanması öngörülen ve bulaş riskinin en aza indirgemek amacıyla gerekli olduğu belirtilen Tam kapanma nedir, ne demek? Nasıl uygulanır? Tam kapanma olursa nereler kapanır? İşte detaylar...

TAM KAPANMA NEDİR?

Tam karantina anlamına gelen tam kapanma, bulaşıcı bir hastalığa maruz kalan şüpheli durumdaki insan ve hayvanları, hastalığın en uzun kuluçka devresine eşit bir süre kimse ile temas ettirmemek suretiyle alınan tedbirsel faaliyetlerin tümü, sağlık yalıtımı demektir. Kelimenin kökeni İtalyancadır. Ekonomisi ticarete dayanan Venedik Cumhuriyetinde, başkent Venedik'e salgın hastalık bulaşmasın diye kentte gelen gemiler 40 gün şehir açıklarında denizde beklermiş. Karantina kelimesi buradan gelir.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelgeye göre, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda hafta sonları belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlanması uygulanmaya başlamış, fakat kısıtlamanın üzerinden iki hafta geçmiş olmasına rağmen istenilen sonuçlar elde edilemeyip vaka sayılarında beklenen düşüş görülmeyince yeni kısıtlamalar gündeme gelmişti. Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda tam kapanma kararı alınması beklenirken uzmanlar en etkili yöntemin bu olacağı konusunda hemfikirdir.

TAM KAPANMA NE DEMEK? NASIL UYGULANIR?

Tam kapanma, bazı meslek gruplarına mensup kişiler dışında herkesin evinde olması durumudur. Vaka sayılarını düşürmek amacıyla uygulanması planlanan bu yöntemde, insanlar birbirleriyle temasa geçmeyecekleri için bulaş riski düşecek ve virüsün yayılımı durdurulacak. Gelgelelim tam kapanma da virüsü tamamen yok etmez. Ancak virüsün kuluçka süresi 14 gün olduğundan 2 haftalık bir tam kapanma, tüm pozitif vakaların izole olmasını sağlayacak ve süper taşıyıcıların başkalarıyla temas ederek virüsü bulaştırmalarını önleyecek.

Tam kapanma kapsamında, yalnızca fırın ve hastanelere gitmenin serbest olduğu bir sistem uygulanmakla birlikte fırıncılar, sağlık çalışanları, polisler ve basın mensupları hariç herkesin dışarı çıkması yasaklanmaktadır. Olağanüstü hal ilan edilmediği takdirde fırına ve çöp atmaya çıkılabilen tam kapanmayı bazı ülkeler, belirli saatlerde yürüyüş ve evcil hayvan gezdirme izniyle birlikte uygulamaktadır.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Bugün yapılan Kabine Toplantısı sonucunda tam kapanmanın ülkemizde uygulanıp uygulanmayacağı belli olacak. Resmi olmayan verilerde, vatandaşlara yapılan anketler kapsamında halkın tam kapanmayı desteklediği belirtilirken Bilim Kurulu üyeleri de salgın sürecinde daha fazla zarar görülmemesi adına tam kapanmaya gitme taraftarı.

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 10 günlük tabloyla ilgili kapsamlı bir sunum yapacak. İllerdeki son koronavirüs tablosu ve aşı çalışmaları da değerlendirilecek. Bir önceki kabine toplantısında alınan tedbirlerin salgınla mücadeleye etkisi masaya yatırılırken, Bilim Kurulu’nun önerileri değerlendirilecek.

Kabine Toplantısı'nnda alınması beklenen kararlar dahilinde, hafta sonu sokağa çıkma yasağının genişletilmesi, yasağın bazı illerde hafta içi de uygulanması ve büyükşehirlere seyahat kısıtlaması gibi yeni önlemler bekleniyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altına üç saatlik sokak izni de kısalabilir.

TAM KAPANMA OLURSA NERELER KAPANIR?

Tam kapanma olması durumunda, şu an faaliyette olan birçok işletme, mekan ve hatta iş yerleri dahil birçok kapalı alan, hizmet vermeyi durduracak.

Kabine toplantısında, Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs'ı da içine alacak 2-3 haftalık bir tam kapanma kararı çıkması beklentisi oldukça yüksek.

Tam kapanma durumunda kamu ve özel işyerleri kapalı olacak.

Zorunlu üretim sektörleri ve marketler gibi hizmetler ise belli saatler aralığında faaliyetlerine devam edecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasağı da gündeme gelecek.