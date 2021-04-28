Tam kapanma noterler açık mı, çalışıyor mu? Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Noter çalışma saatleri 2021 soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

TAM KAPANMA NEDİR?

Tam kapanma bölgedeki tüm kurumların belli bir süreliğine kapatıldığı ve insanların çok istisna haller dışında evinden çıkmasının yasaklandığı tedbir anlamına gelmektedir.

TAM KAPANMADA SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Gerçekleşen Kabine toplantısının ardından alınan kararla tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecektir.

TAM KAPANMA NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İle yollanan tam kapanma konulu genelge kapsamında vatandaşların en çok arattığı konulardan birisi noterlerin açık olup olmadığı oldu. Yayınlanan genelgede nöbetçi noterler ile buralarda çalışanlar tam kapanmada muaf olurken Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ise vatandaşların merak ettiği bu konuyla ilgili son noktayı koydu.

Başkan Cin, yaptığı açıklamada yurt çapında herhangi aksamaya meydan verilmemesi için nöbetçi noterliklerin hizmet vereceğini belirtirken konuyla ilgili "Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek." dedi.

Yaşanan tam kapanmada çalışacak noterliklere ait bilgilerin Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden ilan edileceğini bildiren Cin, bu şekilde vatandaşların ikametlerine en yakın noterden hizmet alabileceğini kaydetti.

NOTERLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Tam kapanmada noterliklere gitmeden önce e-randevu sistemini de kullanabileceğini hatırlatan Cin, bu süreçte çalışma saatlerinin, daha önce belirlendiği üzere 10.00 -16.00 olacağını aktardı. Bu bağlamda noterlerin sabah saat 10.00'da açılıp akşam 16.00 kapanacağı belirtildi.

Tam kapanma sürecinde yapılacak işlemler konusunda bir sınırlama olmadığını bildiren Dursun Cin, "Bütün noterlik işlemleri görülecek. Notere gelen her vatandaşın her konudaki işlemi yapılabilecek." dedi.

TAM KAPANMADA MARKETE GİTMEK YASAK MI?

Açıklanan yeni genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 29 Nisan 2021 Perşembe ile 17 Mayıs 2021 Pazartesi günleri arasında gerçekleşecek olan tam kapanma döneminde marketlerin 10.00-17.00 saatleri arasında açık olduğu bilgisi verildi. Bu kapsamda vatandaşların araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın markete gidip ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri belirtildi.

Ayrıca 10.00-17.00 saatleri arasında marketlerden evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekleri açıklandı. Marketlerin haftanın 6 günü bu şekilde çalışabileceklerinin belirtildiği genelgede zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır maddesine de yer verildi.