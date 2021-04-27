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Tam kapanma öncesi semt pazarlarında düzenleme yapıldı

29 Nisan'da uygulanacak tam kapanma öncesi, İnegöl'de kurulan semt pazarlarıyla ilgili düzenlemeye gidildi.

Tam kapanma öncesi semt pazarlarında düzenleme yapıldı

Vaka sayılarındaki hızlı artış sebebiyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı alınırken, Türkiye genelinde uygulanacak tam kapanma öncesi İnegöl Belediyesi de vatandaşların yaşamını kolaylaştırabilmek adına bir dizi karar aldı. Bu kapsamda tam kapanmaya geçilmeden önce 2 günde 8 ayrı semt pazarı kurulacak.

Tam kapanma kararı öncesi hafta sonuna kadar olan süreçte kurulacak semt pazarlarının tamamının Çarşamba ve Perşembe günleri kurulması kararlaştırıldı. Yapılan düzenlemeyle Çarşamba günü; Merpa, Mesudiye, Kurşunlu ve Huzur Mahallesi semt pazarları kurulacak. Perşembe günü ise, Merpa, Cumartesi pazarı, Yeniceköy ve Cerrah semt pazarları kurulacak.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Tam kapanma öncesi semt pazarlarında düzenleme yapıldı

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