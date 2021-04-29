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  3. Tam kapanma öncesi vatandaşlar Bodrum'a akın etti

Tam kapanma öncesi vatandaşlar Bodrum'a akın etti

17 Mayıs Pazartesi gününe kadar uygulanacak tam kapanma öncesinde Muğla'nın turizm merkezi Bodrum ilçesinde yoğunluk yaşanıyor.

Tam kapanma öncesi vatandaşlar Bodrum'a akın etti

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, bugün saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi büyükşehirlerde yaşayanlar, turizm merkezi Bodrum'a gelmeye devam ediyor.

Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyenler, ilçede araçlarıyla yoğunluk oluşturuyor. Kara yolundaki trafik akışında yaşanan aksamalara polis ve jandarma ekiplerince müdahale ediliyor.

Tam kapanma öncesi vatandaşlar Bodrum'a akın etti

Yaşanan yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi.

Bodrum şehirler arası otobüs terminalinde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI
 

Tam kapanma öncesi vatandaşlar Bodrum'a akın etti

Tam kapanma öncesi vatandaşlar Bodrum'a akın etti

Tam kapanma öncesi vatandaşlar Bodrum'a akın etti

Tam kapanma öncesi vatandaşlar Bodrum'a akın etti

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