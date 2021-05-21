Tam kapanma sonrası ilk hafta sonu kısıtlaması başladı!

Tam kapanmanın sona ermesinin ardından kademeli normalleşme süreci başladı. Kademeli normalleşme sürecinde hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde ve pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu kapsamda bu akşam saat 21.00 itibariyle 56 saatlik kısıtlama başladı. Kısıtlama 24 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

KADEMELİ NORMALLEŞME TEDBİRLERİ GENELGESİNİN DETAYLARI

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgede, 17 Mayıs Pazartesi ile -1 Haziran Salı günü arasında uygulanacak koronavirüs tedbirler belirlenmişti.

"Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeye göre, cuma günleri saat 21.00’den başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi saat 05.00’te tamamlanacak şekilde kısıtlama uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamaları, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanıyor.

65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek. 18 yaş altı gençler ve çocuklar için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmeyecek. Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacak. Kısıtlamanın uygulanacağı süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmayacak. Kısıtlama günlerinde özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilebilecek. Restoranlar hafta içinde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis hizmeti verebilecek. Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilecekler.

17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecek:

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içinde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

AVM`ler hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup hafta sonları kapalı olacak.

Fırın, market, bakkal, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecek.

Pazar yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup hafta sonları ise pazar yerleri kurulmayacak.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabilecekler.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanacak. Uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usullerinin uygulamasına devam edilecek.

Kreşler ve anaokulları faaliyetlerine devam edebilecek.

Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran tarihine kadar devam edilecek.

Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları için uygulanmakta olan yüzde 50 kapasite sınırlamasına devam edilecek. -65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler/çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyecek.