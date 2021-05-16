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  3. Haziran ayına kadar hedeflenen ne? AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklama

Haziran ayına kadar hedeflenen ne? AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklama

Canlı yayınlanan bir televizyon programına konuk olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Koronavirüse ait bütün verilerin takip edildiğini ifade etti ve "Tedbirler buna göre bazen sıkılıp bazen gevşetiliyor. Tam kapanma sonrası kademeli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Haziran ayına kadar hedeflenen ne? AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, özel bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüse ait bütün verilerin takip edildiğini belirtilen Kurtulmuş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüse ait bütün veriler takip ediliyor. Tedbirler buna göre bazen sıkılıp bazen gevşetiliyor. Tam kapanma sonrası kademeli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Millet olarak fedekarlık yapıyoruz. Samimi olarak muhalefetin fikirlerini dinlemeye hazırız."

"BEN AŞILANDIM" BASKILI MASKELER

Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yayınlanan Türkiye'nin yaz sezonu tanıtım videosu gelen yoğun tepkiler üzerine silinmişti. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş bu konuya ilişkin "Bu konuda maskenin üzerine bunu yazmaya gerek var mıydı bilmiyorum. Turizm sektöründe çalışan kişilerinde bunun olması turistler için bir güvencedir. En azında psikolojik olarak rahatlatır. Ama maskeye bu yazı yazılmayabilirdi." ifadelerini kullandı.

HAZİRAN AYINA KADAR NE HEDEFLENİYOR?

Kurtulmuş 1 Haziran Salı gününe kadar ne hedeflendiği konusunda ise "Uzmanlar bu haftanın çok kritik olacağını ifade ediyor. Tüm rakamlara bakılacak. Hastalığı bütünüyle ortadan kaldırmak istiyoruz. Tüm uygulamalara bakılacak ve sonrasında bir karar verilecek." açıklamasında bulundu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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