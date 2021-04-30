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  3. Tam kapanma sonrası Şırnak'ta hummalı çalışma başlatıldı

Tam kapanma sonrası Şırnak'ta hummalı çalışma başlatıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde belediye ekipleri tarafından tam kapanma sonrası hummalı çalışma başlatıldı.

Tam kapanma sonrası Şırnak'ta hummalı çalışma başlatıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde tam kapanma döneminin başlamasıyla belediye ekipleri boş kalan cadde ve sokaklarda hummalı bir çalışma başlattı. Bahar aylarında vatandaşların sulama kanallarını temizleyip caddeleri yıkayan ekipler Yeşilyuva Mahallesi ve merkez ilçe mahallerindeki ana cadde ile sokakları baştan aşağı yıkayarak temizledi.

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek'in talimatlarıyla dün geceden beri çalışan ekipler cuma namazı öncesi işlerini bitirdi. Başkan Ürek, "Ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle tam kapanma dönemi başladı. Bu yasaklara riayet eden Uludereli hemşehrilerimize çok teşekkür ederim. Bizlerde belediye olarak boş durmuyoruz. Tüm ana cadde ve sokakların yanı sıra sulama kanallarını da temizliyoruz. İşimizin başındayız" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Tam kapanma sonrası Şırnak'ta hummalı çalışma başlatıldı

Tam kapanma sonrası Şırnak'ta hummalı çalışma başlatıldı

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