Tam kapanma sürecinde içki yasağı tartışması büyüyor! İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer imza atmadı

Koronavirüs salgınına karşı bulaş sayısını en aza indirme amacıyla 17 günlük tam kapanmaya gidildi. Kapanma sürecinde içki satışının da yasak olacağı belirtildi. Konu günlerdir sosyal medyada tartışılırken, İzmir'de de alkol ürünlerinin satılmasının 17 gün boyunca yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulunun 10.12.2020 tarihli ve 2020/144 nolu kararındaki 'sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde açık kalmasına izin verilen her türlü market, bakkal gibi iş yerlerinde sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı yapılmaması' maddesine istinaden 29.04.2021-17.05.2021 tarihleri arasında market, bakkal, büfe gibi yerlerde alkollü içecek satışına izin verilmemesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesi kapsamında gerekli adlî işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." denildi.

''KARAR'DA SOYER'İN İMZASI YOK''

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi ise Twitter hesabından bir açıklama yayımlayarak İl Hıfzısıhha Kurulu kararından Başkan Tunç Soyer'in imzasının bulunmadığını belirtti. Belediyenin adresinden yapılan paylaşımda, "İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu'nda oy birliğiyle alındığı açıklanan 2021/28 sayılı kararda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in imzası bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadesi kullanıldı.