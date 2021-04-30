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Tam kapanmada Ankara Başkentray çalışıyor mu? | Yasakta Başkentray çalışma saatleri 29 Nisan - 17 Mayıs

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan tam kapanma kapsamında, raylı sistemlerin sefer saatleri de güncellendi. Bu kapsamda Ankara'da yaşayan vatandaşlar, Tam kapanmada Ankara Başkentray çalışıyor mu? | Yasakta Başkentray çalışma saatleri 29 Nisan - 17 Mayıs konularını araştırıyor.

Tam kapanmada Ankara Başkentray çalışıyor mu? | Yasakta Başkentray çalışma saatleri 29 Nisan - 17 Mayıs

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, 14 Nisan tarihinde başlatılsana kısmi kapanma, vaka ve vefat sayılarında beklenen düşüş etkisini yaratmayınca hükümet yeni önlemler almaya karar verdi. Bu kapsamda, Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde ilan edilen 17 günlük tam kapanma sürecinde, üretimin ve vatandaşların zaruri ihtiyaçlarının aksamaması adına bazı yer ve kişiler kısıtlamalardan muaf tutuldu.

TAM KAPANMADA ANKARA BAŞKENTRAY ÇALIŞIYOR MU?

Kısıtlamalardan muaf tutulan kişilerin izin belgeleri eşliğinde sokağa çıkabilmesi üzerine toplu taşıma araçlarının da çalışmasına karar verildi. Büyükşehirlerde yapılan bu uygulamayla birlikte Ankara'da yaşayan vatandaşlar için de Başkentray'ın faaliyet göstereceği öğrenildi. Ancak sefer saatlerinde seyretlmeye gidilerek daha az sefer yapılacağı bilgisi de kamuoyu ile paylaşıldı.

Tam kapanmada Ankara Başkentray çalışıyor mu? | Yasakta Başkentray çalışma saatleri 29 Nisan - 17 Mayıs

YASAKTA BAŞKENTRAY ÇALIŞMA SAATLERİ 29 NİSAN - 17 MAYIS

Başkentray'ın resmi web sitesinde yapılan açıklamada,

"29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma nedeni ile başkentray seferleri Sincan-Kayaş arasında hafta içi 30 dakika, hafta sonu bir saat  aralıklarla yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, iyi yolculuklar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Tam kapanmada Ankara Başkentray çalışıyor mu? | Yasakta Başkentray çalışma saatleri 29 Nisan - 17 Mayıs

BAŞKENTRAY BANLİYÖ TRENİ

Banliyö trenleri Sincan-Kayaş demiryolu hattında işlemektedir. Toplam hat uzunluğu 36 km’dir. Hat üzerinde 24 banliyö durağı bulunmaktadır.

Başkentray seferleri 13.12.2020 tarihinden itibaren Sincan ve Kayaş ‘tan saat 06:00 da başlayacaktır.

Son Başkentray trenleri Sincan ve Kayaş’tan saat 20.00'da hareket edecektir.

Tam kapanmada Ankara Başkentray çalışıyor mu? | Yasakta Başkentray çalışma saatleri 29 Nisan - 17 Mayıs

Başkentray Sefer Bilgileri

Başkentray banliyö trenleri tam kapanma nedeniyle 30 Nisan-16 Mayıs 2021 tarihleri arasında; hafta içi 30 dakika, hafta sonları 1 saat aralıklarla ve iki dizili setlerle sefer yapmaktadır.

Sefer Sayısı

Sincan-Kayaş-Sincan: 

Seyahat süresi

Sincan-Kayaş: 49 dakika

Tam kapanmada Ankara Başkentray çalışıyor mu? | Yasakta Başkentray çalışma saatleri 29 Nisan - 17 Mayıs

Tam kapanmada Ankara Başkentray çalışıyor mu? | Yasakta Başkentray çalışma saatleri 29 Nisan - 17 MayısTam kapanmada Ankara Başkentray çalışıyor mu? | Yasakta Başkentray çalışma saatleri 29 Nisan - 17 MayısTam kapanmada Ankara Başkentray çalışıyor mu? | Yasakta Başkentray çalışma saatleri 29 Nisan - 17 MayısTam kapanmada Ankara Başkentray çalışıyor mu? | Yasakta Başkentray çalışma saatleri 29 Nisan - 17 Mayıs

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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