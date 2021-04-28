Türkiye'de koronavirüs salgının kontrol altına alınması için 29 Nisan'da başlayacak olan ve 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanma dönemi öncesi birçok iş yerinin faaliyetlerine ara verip vermeyeceği merak konusu oldu. Bu nedenle içerisinde birçok işkolunun mağazasını barıdan AVM'lerin durumu Peki Tam kapanmada AVM'ler açık mı? AVM'ler kapanacak mı?

TAM KAPANMADA AVM'LER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgede yer alan iş yerleri faaliyetlerine ara verecek. AVM'lerin son durumu genelgede yer almıyor. Ancak tam kapanma sürecinde AVM'ler açık olsa bile içerisindeki mağazalar kapalı olacak. Sadece AVM'lerin içerisinde yer alan zincir marketler faaliyetlerine devam edecek. Bu yerler ise saat 10.00'da açılacak, saat 17.00'de kapanacak.

TAM KAPANMADA AVM'LER KAPANACAK MI?

Tam kapanma sürecinde AVM'ler kapalı olacak denebilir. Sadece içerisinde bulunan zincir marketler faaliyetlerine devam edecek.

İçişleri Bakanlığının genelgesini okumak için tıklayınız.